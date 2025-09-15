VaiOnline
Il caso.
16 settembre 2025 alle 01:25

Scavi per la fibra, caos e disagi 

Lavori anche nelle strade non asfaltate trasformate in trincee di fango 

Non bastavano i lavori dell’Enel nell’ambito del Pnrr con gli scavi nelle strade appena asfaltate, le buche e i disagi. Adesso nelle strade cittadine, dal centro al litorale, irrompono gli interventi del piano nazionale per la fibra ottica a banda larga ed è già polemica.In alcune vie dopo gli scavi non sono stati effettuati i ripristini e con le piogge della settimana scorsa si sono formati pantani che hanno impedito persino ai residenti di uscire di casa.

Dove si lavora

In questa prima fase, che andrà avanti fino a ottobre, i lavori riguardano la zona di Pardinixeddu, nella parte alta al di là della statale 554 e ancora le vie Degli Hibiscus, Dei Glicini, dei Gerani, Delle Gerbere, Giacinti, Delle Calle, San Martino, Begonie, San Giovanni nella zona di Sant’Andrea. E ancora S’Oru e Mari, Cortina d’Ampezzo, Madonna di Campiglio, Salsomaggiore, Leonardo da Vinci, Rimini, Montecatini, Alassio, Amalfi e Bellaria.

«A Sant’Andrea hanno fatto uno scempio» racconta un residente, Diego Vacca, «hanno scavato, fatto dei solchi da parte a parte anche laddove le strade non sono asfaltate e così dopo la pioggia si è formato un pantano. Io sono rimasto impantanato con la macchina e ho dovuto chiamare i soccorsi per poterla tirare fuori dal fango. Ma io dico come si fa a permettere queste cose? Ci sono dei controlli nei confronti di chi fa questi lavori?».

Disagi

Altra zona, stessi disagi. È il caso di Pardinixeddu dove racconta Luisa Corrias, «hanno fatto la stessa cosa, tappando gli scavi con la terra e creando una palude di fango». Qui dove le case sono state tutte sanate, non ci sono ancora fogne, illuminazione pubblica e servizi. «Una zona in totale abbandono», dice ancora Corrias che ribadisce anche un annoso problema, «non c’è nemmeno un bus che passa. Anche quest’anno i ragazzi che devono andare a scuola dovranno sopportare i soliti disagi. Mia nuora scende in centro alle 6,30 e li deve accompagnare a quell’ora». Eppure le cose sembravano finalmente risolte. Ma se il Ctm si è detto disponibile ad allungare il percorso della linea 41 con una fermata a prenotazione per gli studenti, il via libera è vincolato soprattutto alla sistemazione di tutte le strade della lottizzazione, che si trovano da tempo in condizioni critiche, oltre che alla sistemazione di segnaletica e cartelli stradali.

Asfalti rovinati

I lavori della fibra, che piano piano interesseranno anche altre strade, si aggiungono a quelli Enel del Pnrr che da mesi stano creando disagi. In diverse strade, tra cui via Turati e via Bonaria, ma solo per citarne alcune, i rattoppi vengono fatti con il cemento. E poi si torna bucare strade asfaltate da poco tempo. Il Comune aveva assicurato, a partire da questo mese, una serie di controlli su tutti i cantieri: laddove i ripristini non siano eseguiti in modo corretto si provvederà a farli rifare.

