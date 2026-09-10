Scavi per i cantieri, ripristini sbloccati 

A Monserrato la lista di strade con i segni di tagli nell’asfalto è lunga. Da via Porto Botte, a via San Gavino, per continuare con via Cesare Cabras e via san Lorenzo, le strade mostrano diverse buche e vari dislivelli, che infastidiscono automobilisti e pedoni.

E spesso la situazione dura da svariati mesi, mentre le segnalazioni dei residenti sembrano cadere nel vuoto. Negli ultimi giorni però gli operai sono tornati per rimettere del tutto a posto il fondo stradale: «In via san Gavino Abbanoa terminerà di effettuare il ripristino nei prossimi giorni», anticipa l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi, «alcuni tagli stradali dipendono da Abbanoa, altri da Enel. Dopo alcuni anni di situazione non ottimale, abbiamo stabilito buoni rapporti con entrambe e proseguiamo una fruttuosa collaborazione. Mancano ancora tante vie con l’asfalto da ripristinare, ma la situazione si è ormai sbloccata e presto arriverà anche il loro turno».

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