Scavi nei marciapiedi, via ai ripristini  

Non solo asfalto. Le ditte incaricate da Enel distribuzione stanno ripristinando anche i marciapiedi che sono stati danneggiati negli scavi effettuati nelle scorse settimane nell’ambito di un progetto finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nei giorni scorsi è toccato al marciapiede all’incrocio tra via Marconi e via Rosas e a quello in via D’Annunzio, davanti al parco. Sono state rimesse a posto le mattonelle e sistemata la pavimentazione che era stata interdetta ai pedoni durante i lavori.

Gli interventi di ripristino sia delle strade che dei marciapiedi andranno avanti anche nelle prossime settimane così come andranno avanti anche i lavori di scavo e il posizionamento delle grandi cabine di media tensione dalle quali l’energia sarà distribuita in bassa tensione nelle abitazioni.

Una di queste è stata installata mesi fa anche in via Turati dove, però, non è ancora stato risistemato un marciapiede dove ogni giorno transitano tantissimi pazienti che quotidianamente si negli ambulatori dell’Asl. La zona è ancora interdetta e circondata dai nastri arancioni di cantiere.

