Scavi minerari, il paese sulle barricate 

La partita sui monti di Gonnosfanadiga va verso un confronto diretto con i cittadini. Giovedì alle 17 il Consiglio comunale straordinario e aperto alla popolazione dedicato al progetto di ricerca mineraria “Pira Inferida”, presentato dalla Raw Materials Italia srl. Si svolgerà al Centro analisi, nella zona artigianale in piazza Antichi Mestieri, e sarà un confronto pubblico su una vicenda che sta suscitando grande attenzione. L’invito del sindaco Andrea Floris è rivolto all’intera comunità, l’obiettivo è fare chiarezza sull’istanza presentata all’assessorato regionale dell’Industria e consentire ai cittadini di conoscere i contenuti della proposta, in una fase in cui il futuro delle montagne gonnesi è diventato un tema centrale del dibattito locale.

Il Municipio

«È importante che la popolazione partecipi al Consiglio comunale su una questione che riguarda il nostro ambiente e il futuro della comunità. Vogliamo che i cittadini siano ben informati seguendo direttamente il confronto», è l’appello del sindaco Andrea Floris, che ha già espresso la netta contrarietà del Comune alla richiesta di Raw Materials. Al centro della discussione è un’area di 1.919 ettari e mezzo nel cuore dei rilievi montuosi, interessata dalla richiesta di ricerca di rame, tungsteno, bismuto, antimonio, cobalto, nichel e neodimio. Un perimetro esteso che coinvolge località di grande valore paesaggistico, tra cui Punta Linas e Pira Inferida. Uno dei punti da affrontare durante la seduta riguarda la distinzione tra il permesso di ricerca, attualmente richiesto, e l’eventuale e successiva concessione mineraria. Due fasi diverse che è importante tenere separate, ma che alimentano interrogativi sulle possibili conseguenze di un eventuale esito positivo delle esplorazioni. Lo scenario futuro preoccupa il Comune, che teme ripercussioni su paesaggio, ecosistemi e risorse idriche. La posizione della Giunta è già stata illustrata ai rappresentanti della società: il progetto, sostiene, non è compatibile con un modello di sviluppo fondato sulla tutela ambientale e sulla valorizzazione turistica.

La mobilitazione

«Non possiamo restare indifferenti davanti a una prospettiva che potrebbe segnare profondamente le nostre montagne. La difesa del territorio è una responsabilità collettiva, per questo coinvolgiamo la popolazione», è il messaggio che accompagna la convocazione. Il Consiglio aperto porterà il tema dentro la sede istituzionale, con un confronto accessibile alla comunità. L’appuntamento di giovedì al Centro analisi, per Gonnosfanadiga sarà un passaggio importante: conoscere il progetto, approfondire le procedure e discutere le iniziative da intraprendere. La vicenda di Pira Inferida non riguarda solo un’autorizzazione, ma chiama in causa il futuro di un territorio e la volontà dei suoi abitanti di esserne i protagonisti.

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