Scavi lungo le piste ciclabili, Enel farà i lavori di ripristino 

Era stato annunciato nei giorni scorsi e finalmente pare che sia arrivato il momento giusto. Dovrebbero cominciare la prima settimana di luglio i lavori di ripristino dell’asfalto in via Della Musica e in via S’Arrulloni interessate nelle scorse settimane dai lavori di Enel distribuzione che avevano completamente spazzato via la pista ciclabile realizzata a bordo strada. Gli scavi, finora, sono stati colmati con il cemento e i residenti della zona temevano che venissero lasciati così.

Invece saranno le ditte incaricate dall’Enel a stendere il nuovo bitume nella striscia di strada interessata dall’intervento. Lo stesso lavoro che è stato portato avanti qualche giorno fa in via Porcu anche qui per i ripristini dell’Enel e che via via riguarderà anche le altre strade dove sono in corso o saranno aperti i cantieri.

Sarà comunicato nei prossimi giorni se per eseguire i lavori nelle vie Della Musica e S’Arrulloni sarà necessario vietare l’allestimento delle bancarelle del mercatino del mercoledì. Il provvedimento era già stato adottato quando l’Enel aveva aperto i cantieri, scatenando molte proteste da parte degli operatori che avevano mal digerito di perdere la giornata di lavoro e che avevano proposto anche delle soluzioni alternative che non erano state accolte.

Così come non è stata accolta la richiesta di uno spostamento provvisorio degli stand in via S’Arrulloni nell’attesa del trasloco a Is Arenas, in via Beethoven, nell’area attrezzata che dovrà essere realizzata.

