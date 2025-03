Scavi iniziati e poi l’impresa sparisce: disabile relegata in casa 

In via Scoa Moentis arrivano i vigili del fuoco. A chiamarli ieri pomeriggio sono stati i residenti nella strada comunale, costretti da circa un mese a fare i conti con un cantiere lasciato a metà.

Gli operai avevano eseguito scavi per sistemare alcuni tombini, in attesa del rifacimento del manto stradale. Le voragini erano state circondate poi con le reti arancioni di cantiere, ma da allora non si è mai più visto nessuno. Tra gli scavi a seguito delle piogge si è creato un pantano e una disabile non può più uscire di casa per via del fosso proprio davanti alla sua porta.

«Da giorni conviviamo con questa situazione», spiega una residente, Giovanna Reitano, «hanno fatto tutti questi scavi, con buchi molto profondi, e poi non li hanno più chiusi e hanno lasciato tutto così. Alla fine è stato necessario chiamare i vigili del fuco per permettere alla signora disabile di poter uscire».

La situazione è pure peggiorata. Per forza di cose i vigili del fuoco, che hanno allertato anche gli agenti della Polizia locale, hanno dovuto transennare l’area attorno allo scavo e così Efisia Piras non può più uscire con l’auto né i figli possono entrare. «Sono relegata in casa», dice amareggiata, «speriamo che venga qualcuno per sistemare la situazione».

