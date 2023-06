«Scavi in via Roma, stiamo monitorando» 

Ritrovamenti attesi e nessuna sorpresa. Il cantiere di via Roma tiene con il fiato sospeso i cagliaritani che ogni giorno transitano davanti a ruspe e operai che lavorano accanto ai ritrovamenti scoperti all’inizio della settimana ma non la Soprintendenza né l’amministrazione. «Il progetto non cambierà perché quello di via Roma, fino a comunicazione diversa da parte della Soprintendenza, non diventerà cantiere archeologico», spiega Daniele Olla, dirigente del servizio opere strategiche e infrastrutture. «Tutto», quindi, «procede secondo programma», sottolinea il sindaco Paolo Truzzu. La soprintendente Monica Stochino conferma: «Ciò che finora è emerso con gli scavi in via Roma sono i resti di una situazione storica documentata».

Gli scavi

Neppure un metro sotto terra è la quota di allerta di ogni scavo cagliaritano. E cioè quella della profondità della pianta della “città” che emerge rispetto a quella in superficie. Nei giorni scorsi, in via Roma, durante le operazioni di sbancamento per individuare l'area in cui realizzare le vasche per la raccolta delle acque piovane, gli operai hanno scoperto «ritrovamenti importanti legati alle fortificazioni del quartiere Marina e demolite a metà dell’Ottocento», spiega l’ingegner Stochino. «Ritrovamenti storicamente già noti sia nella fase di costruzione che in quella di demolizione e rispetto ai quali non c’è alcun interesse a mantenerli a vista», e sul fatto che fossero conosciuto vale che erano ricoperti di sabbia, che è il modo con cui si conservano i reperti sotterranei, aggiunge. «Detto questo», dice ancora, «verranno ora conservati con le dovute cautele», cioè di nuovo con la sabbia. Perché l’obiettivo della Soprintendenza è quello di «tutelare l’assetto monumentale della via Roma, che deve tornare a essere il waterfront della città», spiega ancora la Soprintendente.

Le operazioni

L’area è costantemente vigilata: «Ogni giorno un archeologo è presente in cantiere proprio per monitorare eventuali ritrovamenti», dice Truzzu. «Adesso, l’operazione che si dovrà fare è spostare le vasche per la raccolta delle acque», aggiunge. Anche perché, gli scavi che si stanno effettuando in via Roma non sono funzionali ai lavori. «Assolutamente no», spiega Daniele Olla. «Per quelli sarebbe bastato fermarsi molto più in superficie. Ma dal momento che era noto che sarebbero emersi dei ritrovamenti, sono stati fatti degli scavi più in profondità con l’obiettivo di mappare, georeferenziare dal punto di vista archeologico e con assoluto precisione, gli stessi ritrovamenti», dice ancora Olla. Che poi aggiunge. «Mappare i ritrovamenti archeologici permette anche all’amministrazione di dare o non l’autorizzazione a fare tagli stradali quando le società, a vario titolo, la richiedono. Adesso i ritrovamenti verranno ricoperti con la sabbia e il cantiere, che è stato aggiudicato in gara con la categoria Og2, cioè potevano partecipare solo imprese che hanno titolo per operare in aree a rischio di ritrovamenti archeologici, tutela del paesaggio e beni monumentali», conclude Olla, «non subirà nessun ritardo». ( ma. mad. )