Scavi fermi, rione in ostaggio 

A Carbonia i lavori avviati due mesi e mezzo fa in via Cannas dopo decenni d’attesa e interrotti pochi giorni dopo hanno trasformato un’incompiuta urbanistica in un’opera (per ora) sospesa, con disappunto dei residenti. A metà luglio sembrava arrivato il momento della svolta: grazie a 50mila euro trovati nel bilancio comunale, era partita la sistemazione del piazzale pubblico interno e del marciapiede tra i grandi palazzi privati di viale Arsia e via Cannas, di fronte al nuovo parco.

Tra gli edifici, una scalinata collega al centro cittadino ed è parte del Cammino di Santa Barbara. Ma da anni la zona soffre degrado e cattivi odori, segno di possibili problemi alla rete fognaria.

Il via ai lavori

Il 20 luglio l’impresa incaricata ha avviato lo sbancamento, rendendo l’area inaccessibile. Il cartello di cantiere fissava la fine lavori all’8 settembre, ma il cantiere è stato sospeso prima: le quote fognarie di due dei tre palazzi non risultano a norma. Ora si attende un accordo tra i condomìni e il Comune per risolvere la situazione.

Intanto le condizioni igieniche sono peggiorate e i residenti devono parcheggiare a distanza.

Le lamentele

«Se i problemi delle fogne erano noti da anni – osserva Amedeo Pitzalis, residente in via Cannas – perché non verificarli prima e pianificare l’intervento di conseguenza? Così sembra un lavoro improvvisato». Anche altri abitanti lamentano disagi igienici.

«La puzza di fogna c’è sempre stata – afferma Gemma Casu, titolare di una palestra in zona – ma ora si vedono blatte e, a volte, topi». Alcuni pozzetti sono coperti da lastroni di fortuna.

C’è poi la questione parcheggi: l’area di sosta tra i palazzi, pur degradata, è inutilizzabile da metà luglio. I residenti avevano accettato il disagio confidando nella conclusione dei lavori entro settembre. Ma l’intervento si è bloccato e l’attesa continua.

Il punto del sindaco

«I lavori – spiega il sindaco Pietro Morittu – sono stati sospesi per verificare la sistemazione degli scarichi fognari di due palazzi di viale Arsia, non a norma. Si sta risolvendo – sottolinea – e riprenderemo presto».

Il futuro dell’area di via Cannas al momento resta incerto: quella che doveva essere una riqualificazione attesa e simbolica per il quartiere rischia di trasformarsi nell’ennesima promessa interrotta, lasciando ai residenti un cantiere fermo, cattivi odori e una quotidianità complicata.

