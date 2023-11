Scavi e trincee nell’asfalto appena rimesso a nuovo 

Prima i lavori, poi gli scavi. E pensare che alcuni residenti lo avevano detto in tempi non sospetti: «Va bene asfaltare ma tanto arriveranno le ditte esterne, acqua gas, e luce, che distruggeranno di nuovo tutto». E così è stato anche se forse nessuno si aspettava fosse così presto. E allora ecco gli scavi per la fibra ottica in via Manara, e i cantieri pronti ad aprire per il potenziamento delle linee di Enel-distribuzione che passeranno anche in alcune strade rimesse a nuovo e che porteranno via numerosi parcheggi.

Sia inteso i controlli saranno rigidi: i lavori non si possono impedire, ma le ditte interessate dovranno subito e nel miglior modo possibile, eseguire i ripristini.

I cantieri per il potenziamento della rete elettrica per conto di Enel- distribuzione partiranno in questi giorni e andranno avanti fino al 6 maggio 2024 interessando diverse strade del centro e della periferia. E per effettuare gli scavi in determinati giorni e in determinati orari sarà istituto il divieto di sosta e, qualora fosse necessario, sarà anche chiuso il traffico. Subito dopo l’intervento gli operai dovranno effettuare i ripristini. Si comincia con via Cavour, in pieno centro storico dove si andrà avanti, salvo intoppi, fino al 30 novembre. Si proseguirà poi dal 13 novembre con via Trento e via Panzini. A dicembre ci si allontana dal centro per non interferire con il traffico del periodo festivo, e dal 4 al 22 dicembre si lavorerà nelle vie Montenegro, Verga e Della Musica, dove c’è da considerare però il mercoledì la presenza del mercatino rionale. Da gennaio in poi toccherà a via Novaro, Goldoni, Chiesa, Mameli, Oristano, XX Settembre., Fratelli Bandiera, Caprera, Tempio e Garibaldi dove ci sono lastricato e acciottolato.

L’esatta indicazione dei giorni e degli orari di istituzione del divieto di sosta e di chiusura al traffico dovranno essere comunicati al comando della Polizia locale almeno 72 ore prima dell’apertura dei cantieri e se interesseranno anche aree di sosta a pagamento o corsie di bus si dovranno avvisare anche Abaco, la ditta che gestisce le strisce blu e Ctm.

E appunto i residenti lo avevano previsto fin dall’inizio. Antonio Locci 74 anni e Paolo Sarais 72 forse ci avevano visto giusto. «È inutile che mettano a posto le strade perché tanto arriveranno poi le ditte esterne, luce, gas e fibra ottica, che apriranno di nuovo i cantieri».

E spesso anche senza effettuare i ripristini. Basta vedere proprio via Cavour all’incrocio con via Marconi dove ci sono ancora i solchi degli scavi effettuati anni fa per la fibra. Mentre in via Parrocchia c’è una scena da scherzi a parte: il lungo scavo dei lavori della fibra è rattoppato soltanto per metà.E la città fa i conti anche con altri lavori, all’epoca era il gas, con ripristini mai effettuati: l’ingresso di piazza Marcora, che porta agli ambulatori Asl, è ormai una voragine quasi insuperabile. Non solo per le auto ma anche per i malati in carrozzina.

