Scavi e ripristini, minoranza all’attacco  

Strade degradate, voragini e cedimenti nelle principali strade cittadine. A denunciarlo, durante l’ultimo Consiglio comunale, è il consigliere di minoranza, capogruppo del Misto, Franco Paderi che pone l’accento «sulla pericolosità di via Nazionale, arteria principale della nostra città, dove ormai da tempo viene segnalato lo stato di degrado del manto stradale e la presenza di diverse situazioni di potenziale pericolo dovute alla presenza di buche e avvallamenti».

Scavi e ripristini

Il tratto interessato dai lavori è quello compreso tra via Cesare Serra e via Rosselli. A eseguirli, Enel Sole, la società che lo scorso anno ha vinto l’appalto per la riqualificazione degli impianti e che li avrà in gestione per i prossimi 18 anni. «Oltre alla strada dissestata, anche il rifacimento delle cunette a seguito dei recenti lavori di sistemazione dell’impianto di illuminazione pubblica è precario e pericoloso», evidenzia Franco Paderi che, sostenuto anche dall’altro gruppo di minoranza “Quartucciu nel cuore”, invita l’amministrazione a vigilare e a «invitare chi ha eseguito i lavori a porre rimedio, prima del verificarsi di precipitazioni, al fine di mitigare i disagi per coloro che risiedono nel tratto de tratto di via nazionale dove si è intervenuti per il miglioramento dei sotto servizi».

Il piano di risanamento

Inoltre il consigliere vorrebbe vederci chiaro sulla realizzazione della nuova illuminazione pubblica all’interno di alcune strade del piano di risanamento urbanistico, in prossimità di via Borsellino e via Falcone e tutte le vie limitrofe, appartenenti a una lottizzazione che da anni aspetta gli interventi di urbanizzazione. «Si tratta di lavori avviati, che presumibilmente sono stati realizzati in terreni non ancora ceduti all’amministrazione e che quindi sono proprietà privata», spiega Paderi, evidenziando che il problema del piano di risanamento emerge puntualmente durante ogni seduta del Consiglio comunale: «Oltre al verificare la corretta ubicazione e realizzazione dei servizi quali quelli dell’illuminazione pubblica», conclude, «sarebbe necessario porre rimedio all’annoso problema del piano di risanamento urbanistico, per dare risposta a coloro che da 27 anni ne aspettano la definizione».