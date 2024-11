Scavi e interramento tubi per l’acqua termale 

Lavori in corso a Coa Quaddus in vista dell’annunciata apertura delle terme. Traffico parzialmente interdetto nella località balneare dell’isola di Sant’Antioco, per consentire gli scavi e l’interramento dei tubi che porteranno l’acqua ai due pozzi termali realizzati all’interno dell’ex struttura alberghiera “Costa Blù”. È nell’albergo chiuso da tempo, rilevato dall’imprenditore Ninetto Deriu, che la Reno Srl.l. conta di aprire le terme tra maggio e giugno 2025. «Procediamo con celerità proprio perché vogliamo aprire in tempo per la prossima stagione estiva - dice Deriu - nell’attesa dell’approvazione definitiva del Puc, partiamo con i 40 posti letto già previsti e contiamo di sfruttare i la potenzialità rappresentata dai posti letto già esistenti con gli hotel di Maladroxia, tramite apposite convenzioni». E’ dal 2011 che si parla delle terme di Coa Quaddus e l’obiettivo appare oggi dietro l’angolo. «La storia pregressa la conoscono tutti, comprese le difficoltà autorizzative - commenta Deriu - ora che abbiamo tutto, procediamo spediti verso l’apertura. Alla base c’è l’amore per il nostro territorio che conto di coinvolgere nella consapevolezza che le terme richiameranno tanti turisti. Il master plan prevede 200 posti letto (realizzabili solo a Puc approvato definitivamente) e 200 posti di lavoro per un investimento complessivo di 9 milioni di euro. Senza trascurare il fatto che abbiamo recuperato una struttura che era ormai chiusa«. I lavori sono cominciati lunedì e andranno avanti fino a domani.

