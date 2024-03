Scavi e danni, l’ira del sindaco 

Cantieri per la rete telefonica aperti senza programmazione e senza attenzione per le ricadute sul traffico, ma soprattutto con danni troppo frequenti alle condutture idriche e all’impianto di illuminazione pubblica: succede a Decimoputzu, dove il sindaco Antonio Monzittu e la responsabile dell’area tecnica del Comune, Michela Oro, hanno inviato una dura lettera di protesta alle società Tim e Sirti.

«La criticità peggiore – scrivono – è la macata realizzazione dei ripristini del manto stradale che ha ridotto la viabilità comunale a un colabrodo», con pericoli per auto e pedoni che si protraggono anche per mesi. «Il Comune – si legge ancora – declina ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti e sollecità l’immediata esecuzione dei ripristini dell’asfalto». (a. cu.)

