Scavi e cantieri del Pnrr bloccano i lavori per la pista ciclabile 

Sarebbe dovuta diventare realtà già da qualche mese invece la realizzazione della pista ciclabile in via Beethoven resta ancora ferma al palo. A bloccare i lavori sono gli interventi per l’efficientamento energetico nell’ambito del Pnrr che in questi giorni sono in corso in proprio in via Beethoven. Si attende infatti che siano chiusi scavi e cantieri e effettuati i ripristini prima di poter realizzare il percorso per i ciclisti. Percorso che chiuderà l’anello delle piste ciclabili che da via Della Musica passa per via S’Arruloni poi appunto in via Beethoven e da qui in via Salieri dove è già presente per poi collegarsi nel lungosaline saline verso il Poetto. Rimane però il problema del collegamento tra via Salieri e il lungosaline perché le bici vanno a finire nel mezzo della rotatoria tra il traffico prima di procedere o verso il Poetto o vero via San Benedetto.

«Un punto molto pericoloso», sostiene un amante della bicicletta Stefano Sanna. «Speriamo che si creino le condizioni per poter arrivare da via Salieri a via San Benedetto senza rischi. Anche perché le piste non sonno utilizzate solo da esperti ciclisti ma anche da semplici cittadini e spesso da famiglie con bambini». (g. da.)

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