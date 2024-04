Scavi di Monte Uda, ci sono 100 mila euro 

Possono partire gli interventi per la valorizzazione e messa in sicurezza dell’area archeologica di Monte Uda. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo redatto dall’architetto Luca Casula. A disposizione ci sono 100 mila euro stanziati dalla Regione che saranno utilizzati per portare a termine la prima parte dell’intervento con la pulizia dalla vegetazione del sito dove si trovano i resti di un nuraghe. Questo permetterà di effettuare i rilievi aerofotogrammetrici e di dettaglio del monumento per una successiva campagna di scavi. Quello di Monte Uda, posto al confine tra i territori di Barrali e Sant’Andrea Frius, è un nuraghe complesso costituito da una torre principale e due torri laterali in pietra calcarea con la camera centrale caratterizzata da due nicchie. Situato su una sommità di circa 370 metri di altezza, aveva una posizione dominante su tutta la piana della Trexenta. Il suo recupero rientra nel più ampio progetto di valorizzazione del parco comunale dove è presente una pineta di oltre 300 ettari con un’area pic-nic, itinerari ciclopedonali e un’ippovia segnalata sulle carte turistiche della Sardegna. (c. z.)

