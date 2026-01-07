VaiOnline
Sestu.
08 gennaio 2026 alle 00:27

Scavi di Abbanoa, via Cagliari chiusa  

Disagi in pieno centro di Sestu per la chiusura di via Cagliari. Tutto a causa di alcuni lavori per concludere gli scavi per la posa di alcune condotte di Abbanoa e ricoprire i buchi. Ieri, in mattinata, le auto dovevano svoltare in via Tripoli, e la deviazione continuava fino al distributore Q8.

Fastidio a volontà tra gli automobilisti, che si sono trovati di fronte a un’interruzione imprevista, che non era stata annunciata, e a rallentamenti del traffico. I lavori erano iniziati poco prima delle vacanze di Natale, poi sospesi, e ora sono ricominciati. Ieri sera, una lastra di metallo posata sullo scavo consentiva il passaggio delle auto. Purtroppo sui cartelli non c’è una data di fine lavori, anche se non dovrebbero durare più di qualche giorno. Autobus e veicoli di emergenza invece potranno continuare a passare. Continuano così i lavori in via Cagliari, riasfaltata solo da poco, e che sicuramente lasceranno qualche segno.

