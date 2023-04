Scavi archeologici, nuove risorse 

È stato presentato nel Museo multimediale del pane il progetto “A spasso nel tempo – Restauro, Riqualificazione, Valorizzazione e Digitalizzazione del patrimonio storico-culturale espressione della storia del Parte Montis”. Pompu comune capofila e Masullas partner, ottenendo un finanziamento dal Ministero della Cultura di 915mila euro, che verrà utilizzato per scavi archeologici, lavori di consolidamento e restauro del Nuraghe Santu Miali, interventi di ammodernamento delle sale espositive, digitalizzazione dei reperti, realizzazione e allestimento di un bookshop del “GeoMuseo” a Masullas. Obiettivo? Creare una relazione virtuosa tra la qualità dei servizi del territorio e la capacità di rinnovare il quadro sociale ed economico produttivo locale. «Questo progetto – commenta il sindaco di Pompu, Moreno Atzei – rappresenta la base di partenza per lo sviluppo del turismo storico culturale dell’intero territorio. È qui che è nata l’idea della Fondazione Parte Montis tra Pompu e Masullas poi estesa, per il momento, ai comuni di Siris e Morgongiori». Pompu e Masullas puntano sullo sviluppo delle economie locali. «Caratteristica – dichiara il sindaco di Masullas, Ennio Vacca – è la novità di unire a interventi di scavi archeologici la tecnologia». ( g.pa .)

