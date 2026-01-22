VaiOnline
Università.
23 gennaio 2026 alle 00:14

Scavi archeologici a Luxor, docenti e studenti sardi in Egitto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ci sono anche professori e studenti dell’Università di Cagliari nel team di archeologici impegnati nel restauro della tomba del sacerdote Padiamenope, situata nella necropoli Tebana di Luxor, in Egitto. «Si tratta di una delle tombe dei nobili, la più grande e decorata tomba privata di cui si abbia notizia - spiegano dall'Ateneo - considerata una delle “biblioteche in pietra” monumentali, appartenenti ad un’élite sepolta durante i periodi Kushite e Saite (754-656 a.C. circa)».

Coinvolto nella missione internazionale archeologica-epigrafica il dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali. La tomba è stata scavata e studiata per la prima volta nel 1881. «Da metà gennaio - racconta Silvia Einaudi, docente di Egittologia e Archeologia al dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali, tra i codirettori della missione - è ripartita la campagna di conservazione e restauro. Grazie al finanziamento dell'IFAO e del Fonds Khéops pour l’Archéologie di Parigi, un’équipe di restauratori coordinata da Sophie Duberson de Louvre sarà impegnata nel programma di pulitura delle prime sale della tomba con la tecnica della microabrasione». Importante per gli studenti cagliaritani partecipare alla missione, come è successo a Laura Trogu, iscritta alla laurea magistrale in Archeologia, e Francesco Serra, della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, che a dicembre hanno lavorato allo scavo archeologico condotto all’interno della tomba e all’analisi dei resti umani di alcune sepolture secondarie rinvenute nell’ipogeo. Inoltre, hanno potuto cimentarsi con l'epigrafia egizia, cui si erano avvicinati durante il corso di Egittologia.

«La partecipazione alla missione archeologica è stata per me un’esperienza di grande valore – spiega Trogu –, che rappresenta una parte significativa del mio percorso professionale e personale». «Sono felicissimo e orgoglioso di aver preso parte a questa straordinaria esperienza, senza dubbio la più significativa del mio intero percorso formativo in archeologia», aggiunge Serra –. Per questo, ringrazio vivamente l’Università, i miei docenti, tutto il team della missione a Luxor».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone.

Ora l’allerta rossa è per il traffico

La 195 chiusa, tutti in coda per ore. Le stime di Anas: sette giorni di lavoro 
Dopo il ciclone

Ingorghi e auto lumaca, a due all’ora per Cagliari

Il traffico concentrato sulla consortile di Macchiareddu: viaggio-odissea per arrivare al semaforo di Elmas sulla 130 
Piera Serusi
Dopo il ciclone

Piogge record e sprechi: «Connettere gli invasi»

A Maccheronis il paradosso della diga piena a metà  che sta scaricando in mare milioni di metri cubi 
Giuseppe Deiana
Dopo il ciclone

Le barriere in cemento salvano i locali

Cala Gonone, i titolari si sono attrezzati prima della mareggiata. «Danni? Cento euro» 
Gianfranco Locci
Capoterra.

«Dobbiamo tutto ai nostri amici»

Ivan Murgana
Dopo il ciclone

«Il mio ristorante sepolto da alghe e sabbia»

Il Frontemare a Quartu è fra i più colpiti, arriva l’aiuto degli altri imprenditori 
Riccardo Spignesi
dopo il ciclone

Il Consiglio spaccato sull’emergenza

L’opposizione: fondo in manovra per i danni. La replica: meglio nell’assestamento 
Roberto Murgia