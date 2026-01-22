Scavi archeologici a Luxor, docenti e studenti sardi in Egitto 

Ci sono anche professori e studenti dell’Università di Cagliari nel team di archeologici impegnati nel restauro della tomba del sacerdote Padiamenope, situata nella necropoli Tebana di Luxor, in Egitto. «Si tratta di una delle tombe dei nobili, la più grande e decorata tomba privata di cui si abbia notizia - spiegano dall'Ateneo - considerata una delle “biblioteche in pietra” monumentali, appartenenti ad un’élite sepolta durante i periodi Kushite e Saite (754-656 a.C. circa)».

Coinvolto nella missione internazionale archeologica-epigrafica il dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali. La tomba è stata scavata e studiata per la prima volta nel 1881. «Da metà gennaio - racconta Silvia Einaudi, docente di Egittologia e Archeologia al dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali, tra i codirettori della missione - è ripartita la campagna di conservazione e restauro. Grazie al finanziamento dell'IFAO e del Fonds Khéops pour l’Archéologie di Parigi, un’équipe di restauratori coordinata da Sophie Duberson de Louvre sarà impegnata nel programma di pulitura delle prime sale della tomba con la tecnica della microabrasione». Importante per gli studenti cagliaritani partecipare alla missione, come è successo a Laura Trogu, iscritta alla laurea magistrale in Archeologia, e Francesco Serra, della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, che a dicembre hanno lavorato allo scavo archeologico condotto all’interno della tomba e all’analisi dei resti umani di alcune sepolture secondarie rinvenute nell’ipogeo. Inoltre, hanno potuto cimentarsi con l'epigrafia egizia, cui si erano avvicinati durante il corso di Egittologia.

«La partecipazione alla missione archeologica è stata per me un’esperienza di grande valore – spiega Trogu –, che rappresenta una parte significativa del mio percorso professionale e personale». «Sono felicissimo e orgoglioso di aver preso parte a questa straordinaria esperienza, senza dubbio la più significativa del mio intero percorso formativo in archeologia», aggiunge Serra –. Per questo, ringrazio vivamente l’Università, i miei docenti, tutto il team della missione a Luxor».

