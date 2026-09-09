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Monserrato
10 settembre 2026 alle 00:20

Scavi allagati in via Cabras: «È una falda» 

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Allarme nel cantiere per rifare via Cesare Cabras per un ristagno di acqua proprio in mezzo agli scavi. Tra le diverse ipotesi circolate, si è fatta strada anche quella della rottura di una tubatura della rete idrica. In realtà, come precisa il Comune, si tratta di una falda naturale.

A chiarire quanto accaduto è l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi: «La perdita non è sicuramente di Abbanoa – sono le sue parole –, possiamo tranquillizzare i cittadini. I tecnici hanno confermato che proviene dal sottosuolo. Siamo arrivati ad uno scavo con profondità di un metro e ottanta, questo per rimettere a posto i sottoservizi, è stata quindi intercettata una falda presente sotto la strada. Abbiamo realizzato anche un canale per la raccolta dell’acqua piovana. L’assenza dell’interruzione del servizio idrico lo conferma ampiamente».

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