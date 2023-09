Scavi al nuraghe Candelargiu «I finanziamenti sono finiti» 

Volge al termine la nona campagna di scavo del nuraghe Candelargiu, nelle campagne di San Giovanni Suergiu. Scavi del Colegio oficial de doctores di Siviglia diretto da Araceli Rodríguez Azogue: «L’obiettivo è finire di scavare la grande capanna e riuscire ad arrivare al pavimento, pulire l’ingresso e cercare di capire come era stato realizzato». Proprio in quest’area nella precedente campagna di scavo era stata trovata della ceramica punica e nuragica. Le operazioni di ricerca sono portate avanti grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione quadrifoglio 95 di San Giovanni Suergiu. «La nostra associazione è composta da venti soci e dal 2014 affianchiamo l’equipe spagnola – spiega Claudia Secchi –, ma abbiamo anche un progetto con le scuole col quale a gennaio abbiamo iniziato la ricostruzione delle ceramiche ritrovate nel sito».

L’attività, tuttavia, rischia di non proseguire per mancanza di fondi. «Abbiamo scoperto un altro pezzo della storia di questo sito, speriamo si possa continuare visto che siamo al termine della concessione di scavo e dei finanziamenti», fa notare l’archeologa Manuela Puddu. Su quel che accadrà interviene l’assessore all’Archeologia, Gianfranco Ghisu: «Come amministrazione abbiamo sostenuto anche economicamente le campagne di scavo, purtroppo i finanziamenti sono finiti e cercheremo in ogni modo di reperire le risorse per poter proseguire».

