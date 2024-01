Scavi Abbanoa in via Verdi, possibili disagi 

Entrano nel vivo i lavori di Abbanoa a Sestu, come già annunciato qualche giorno fa, per rinnovare la rete idrica.

Mercoledì 17 gennaio, i tecnici del gestore unico dell’acqua eseguiranno un intervento di manutenzione in via Verdi nel centro di Sestu. In questo caso sarà estesa la condotta nei pressi dell’incrocio con via Mascagni. Per completare i lavori sarà necessario limitare l’erogazione dell’acqua in via Gorizia, via Verdi, via Piave e via Mascagni, e anche in via Cilea. Tra le 8 e le 18 si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni limitatamente a questa zona. Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio del servizio, limitando i disagi, per dei lavori comunque necessari. Qualsiasi anomalia potrà essere indicata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

RIPRODUZIONE RISERVATA