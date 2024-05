Scavi a Santa Vittoria, importanti scoperte grazie ai nuovi reperti  

Continua a svelare i suoi segreti il santuario nuragico di Santa Vittoria di Serri. La campagna di scavi che si è appena conclusa ha mostrato un nuovo volto di quella che un secolo fa Antonio Taramelli chiamò “la capanna del capo”: un’abitazione particolare che oggi risulta essere inserita in una planimetria articolata e composta da altri ambienti disposti in maniera simmetrica. Non solo: i materiali che sono stati rinvenuti di recente hanno permesso di scoprire la cronologia degli utilizzi dei vari ambienti. Da quest'area inoltre proviene un modello di nuraghe considerato dagli addetti ai lavori di “notevole fattura”, integralmente restaurato. Gli scavi inoltre hanno portato alla luce delle decorazioni finissime, importanti per capire le pratiche religiose e la simbologia della cultura nuragica.

Tanti i reperti emersi da questo minuzioso spolvero: sottoposti a un restauro minuzioso, sono significativi soprattutto da un punto di vista storico. Ieri Gianfranca Salis, direttrice dei lavori, e Federico Porcedda, vicesindaco e archeologo, hanno illustrato le nuove scoperte che offrono nuove chiave di lettura per un sito ormai riconosciuto come complesso templare di valore artistico e culturale.

«Si tratta di un risultato importante per la nostra comunità, per il territorio e per la Sardegna», ha commentato il sindaco Samuele Gaviano che ha annunciato ulteriori interventi grazie a nuovi importanti finanziamenti.

Oltre ai reperti, gli scavi hanno messo in evidenza anche delle problematiche legate all’impaludamento causato dalle acque piovane dovuto alla natura dell’altopiano di natura. «Abbiamo utilizzato dei sistemi naturali e rispettosi delle tecniche usate dagli stessi nuragici», ha sottolineato Salis. Si amplia dunque l’area visitabile del sito, in sicurezza, per leggere ancora un po’ di storia di questo lembo di terra.

