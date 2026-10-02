Scavi a Monte Zara-Is Obias, domani le visite guidate 

Il cantiere archeologico di Monte Zara-Is Obias di Monastir apre le sue porte ai cittadini. Domani sarà possibile visitare l’area di scavo mentre sono in corso le attività di ricerca condotte dall’Università di Milano. A guidare i visitatori saranno direttamente gli archeologi che lavorano al progetto, che illustreranno le scoperte scientifiche emerse e le tecniche utilizzate per ricostruire la storia del sito. «Aprire le porte del cantiere alla cittadinanza è parte integrante del nostro impegno scientifico e didattico», sottolinea la professoressa Federica Chiesa, direttrice dello scavo. «Desideriamo che la comunità di Monastir si senta partecipe delle scoperte e del futuro di Monte Zara. Sarà un'occasione speciale per mostrare dal vivo come lavora un’equipe archeologica e come si ricostruiscono le diverse fasi storiche di questo straordinario complesso fortificato». L’iniziativa è organizzata dall’ateneo milanese con la Soprintendenza e ha ottenuto il pieno sostegno e supporto dall’Amministrazione. «Questa giornata rappresenta un momento importante per permettere alla comunità di entrare direttamente nel cuore della ricerca a Monte Zara-Is Obias», dice l’assessora all’Ambiente Maria Franca Murgia. «Non parliamo solo di reperti antichi, ma di una memoria viva che continua a raccontare la storia del nostro territorio. La presenza dei cittadini sullo scavo crea un legame diretto tra scienza e comunità, mostrando come ogni campagna archeologica sveli la complessità storica di questo luogo».

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