Scavalca un cancello ma si ferisce alla gamba: chef muore dissanguato 

Parma. È morto dissanguato scavalcando la cancellata dell'abitazione di un amico in viale dei Partigiani d'Italia, a Parma. Protagonista della tragica vicenda è un giovane di 28 anni, Michele Guzzo, consulente per un'azienda attiva nel campo della ristorazione a Forlì e chef diplomato all'Alma, la scuola internazionale di cucina che ha sede a Colorno, nel Parmense.

Il ragazzo, secondo la ricostruzione dei fatti, si è ferito gravemente a una coscia scavalcando la cancellata: una punta dell'inferriata gli avrebbe reciso l'arteria femorale. Dopo avere fatto pochi metri avrebbe perso i sensi - senza quindi poter attirare l'attenzione di qualche passante su quella via molto frequentata - per poi morire dissanguato. L'allarme è scattato verso le 9, quando la famiglia dell'amico del 28enne lo ha visto riverso nel giardino di casa. Sul posto sono intervenuti, invano, i sanitari del 118, gli uomini della squadra mobile, delle volanti e della polizia scientifica che si sono messi al lavoro per ricostruire i fatti.

Il ragazzo potrebbe avere scavalcato la cancellata senza suonare il campanello per fare una sorpresa o per non disturbare. Poi sarebbe scivolato finendo per essere ferito mortalmente. Il suo cadavere si trova ora in Medicina legale a disposizione del pubblico ministero, che deciderà se far eseguire l'autopsia. Il 28enne, che lavorava a Forlì per la GpStudios, una società di consulenza e formazione attiva nel mondo del turismo e della ristorazione, viveva a Parma con il padre - con cui condivideva, tra le altre cose, la passione per il calcio e per il Milan - e, riferisce la stampa locale, il cane Artù.

All'Alma, Scuola Internazionale di Cucina Italiana che a Colorno si dedica all'alta formazione, Guzzo si era diplomato nel 2018 come uno dei migliori del suo corso e, dopo quello base e quello superiore di cucina, aveva portato a termine, nel 2021, il corso per diventare manager. Come chef, il 28enne aveva cucinato in locali di spicco come “Parma Rotta”, lo stellato bolognese “I Portici” e “Dal Pescatore” di Canneto sull'Oglio, nel Mantovano, ristorante pluristellato, prima di lavorare nella società di consulenza forlivese.

