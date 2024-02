Scatto salvezza della Tharros con Andrea Sanna 

Tharros 2

Ghilarza 1

Tharros (4-3-1-2) : Mereu, Perilli, Sardo, Carboni, Panza, La Valle (29’ st Foddis), Silva, Tetteh, Ferrari (39’ st Lonis), Atzori (21’ st Fresu), A. Sanna (29’ st Calaresu). In panchina Cabasino, C. Sanna, Facelli, Piras, Spiga. Allenatore Pittau (Lai squalificato).

Ghilarza (3-4-1-2) : Matzuzi, Laconi, Glino, Dessolis, Chergia, Cossu (29’ st Oppo), Orro (7’ st Corda), Melis (19’ st Delizos), Caddeo (15’ st Mascia), Vinci, Pinna. In panchina D’Abrosca, Vorticoso, Trogu, Orrù. Allenatore Demartis.

Arbitro : Ercoli di Fermo.

Reti : nel st 7’ Vinci, 12’ e 13’ Andrea Sanna.

Note : espulsi al 30’ pt Dessolis (Ghilarza) e al 18’ st Perilli (Tharros) per doppia ammonizione. Ammoniti Sardo, Panza, Lonis e Orro.

Oristano. Grazie a una doppietta siglata da Andrea Sanna la Tharros fa suo il derby dell’Oristanese contro il Ghilarza (2-1). Partita combattuta, su un campo reso difficile dalla pioggia, che ha accompagnato le squadre nell’arco dei 90’. Dopo diverse potenziali palle gol oristanesi, Ghilarza in 10 al 30’ per l’espulsione di Dessolis.

Nella ripresa, al 7’, passano gli ospiti con un preciso colpo di testa di Vinci. Al 12’ il pareggio di Sanna con una potente incornata su cross di Tetteh. Passa nemmeno un minuto e lo stesso numero 11 della Tharros trova il raddoppio dopo aver superato due avversari e aver anticipato Matzuzi in uscita. Al 18’ parità numerica ristabilita per l’espulsione di Perilli. Nel finale il Ghilarza cerca il pareggio, ma il risultato non cambia.

