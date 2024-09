Scatto Ossese, alghero ko 

Alghero 1

Ossese 3

Alghero (4-3-3) : Gobbi; Pireddu (42’ st Marras), Serna, Kamana, Spanu; Gamarra (12’ st Brboric), Mereu, Mula (35’ st Delizos); Oli Oro (1’ st Baraye), Scognamillo, Carboni (25’ st Iesu). In panvhina Piga, Sanna, Scanu, Sini. Allenatore Gian Marco Giandon.

Ossese (4-4-2) : Carboni; Russu, Scipioni, Fancellu, Tuccio; Saba, Gueli (39’ st Alessandro Sechi), Pinna (13’ st Scanu), Porcheddu (37’ st Nurra); Franchi (21’ st Vinci), Mascia (27’ st Virdis). In panchina Antonio Sechi, Ubertazzi, Tanda, Simula. Allenatore Giacomo Demartis (squalificato).

Arbitro : Marco Spiga di Carbonia.

Reti : 8’ Franchi, 18’ Porcheddu, 26’ Gamarra, 44’ Mascia.



Alghero. L’Ossese sbanca 3-1 il Pino Cuccureddu di Alghero. Buona prova degli ospiti, ben messi in campo da Giacomo Demartis (che qui indossò la maglia giallorossa nel 2009/10), ieri in tribuna per squalifica.

Ossese in vantaggio dopo 8’: Mascia (migliore in campo) scende bene sulla sinistra e mette in mezzo per Franchi, che controlla e infila sul palo più lontano. L’argentino, ex di turno, non esulta. Al quarto d’ora Carboni respinge la conclusione di Scognamillo e Oli Oro trova il tap-in, ma la bandierina dell’assistente spegne l’entusiasmo dei tifosi di casa. Al 18’ il raddoppio con Porcheddu, che batte a rete su assist dalla sinistra di Pinna. L’Alghero dimezza lo svantaggio al 26’: incornata di Oli Oro, Carboni respinge e Gamarra insacca. Prima del riposo sono gli ospiti a trovare ancora la via della rete con Mascia, che scatta sul filo del fuorigioco, si fa metà campo palla al piede e fulmina Gabbi. Al 56’ la conclusione di Mula si spegne di poco a lato. Sono ancora gli ospiti ad andare più vicini alla rete, con Tuccio che centra la traversa da fuori area al 74’. Nel recupero secondo giallo per Serna e Alghero in dieci.



RIPRODUZIONE RISERVATA