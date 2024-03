Scatto di Fini, il primato è suo 

Non è stato votato nell’ultima giornata ma ha tenuto il primato nella classifica dei migliori del campionato di Eccellenza, sempre con due punti di vantaggio sugli immediati inseguitori. Il centrocampista Gianluigi Illario dell’Iglesias dopo la sfida contro il Barisardo è rimasto a quota diciannove preferenze: quelle che di partita in partita danno gli allenatori delle squadre avversarie, iniziativa di Unione Sarda e Federazione calcistica sarda che sfocerà nelle premiazioni alla fine della stagione.

La classifica

I minerari sono usciti sconfitti 4-0 dalla trasferta ogliastrina e la prestazione negativa è stata pagata anche da Illario, nelle precedenti partite quasi sempre tra i protagonisti della sua compagine. Dietro di lui, con diciassette voti, ora sono in tre. L’attaccante Michele Suella della Villacidrese, fermo nonostante la vittoria della sua squadra contro la Tharros, è stato raggiunto da Michele Fadda del Sant’Elena e Andrea Porcheddu del Carbonia.

Fadda si è messo in mostra al “Signora Chiara” di Calangianus, dove i biancoverdi hanno ritrovato il successo dopo una lunga astinenza riaccendendo una piccola fiammella di speranza per agguantare, perlomeno, un piazzamento playout. Porcheddu ha pareggiato con la sua squadra sul campo della Ferrini Cagliari nonostante il doppio vantaggio dei biancoblù e le diverse occasioni sprecate per chiudere la partita.

A quota sedici punti Luca Melis del Villasimius (che ha osservato il turno di riposo) è stato affiancato da Mauricio Bringas, compagno di squadra e di reparto di Illario. Luca Di Angelo del Bosa sale a quota quindici, dove trova l’esterno Mattia Gueli dell’Ossese.

Un gradino sotto

Nel girone A di Promozione l’attaccante Nicolò Agostinelli del Guspini resta a quota quindici ma conserva il primato solitario anche perché Daniele Pilosu, suo compagno di squadra, sabato scorso nell’impegno a Castiadas non ha ottenuto il voto, è rimasto a quattordici ed è stato agganciato dall’esperto difensore Giacomo Chessa del Castiadas e dal centrocampista Stanislao Lepore del Selargius.

Sono rimasti a tredici punti Federico Corda del Calcio Pirri, Nacho Prieto dell’Idolo, Fabio Argiolas del Selargius e Gianluca Marongiu del Villamassargia. Il capocannoniere Mauro Ragatzu del Monastir, che ha firmato un’altra doppietta (stavolta contro il Calcio Pirri), sale a undici.

Nel girone B il centrocampista Emanuele Fini dello Stintino si riprende la vetta solitaria della speciale classifica. Nell’ottava giornata di ritorno il giocatore biancoceleste ha collezionato il diciannovesimo voto. È rimasto a diciotto Andrea Usai, attaccante della Lanteri, che domenica scorsa non ha giocato contro l’Ovodda ed è stato raggiunto da Stefano Mereu dell’Alghero, in evidenza nella vittoria contro il Porto Torres. Stazionario a sedici Davide Barattelli del Tuttavista. A quota quindici punti Alessandro Manca (Abbasanta), Fabio Cocco (Nuorese) e Domenico Saba (Usinese) sono stati agganciati da Ezequiel Franchi e Joel Baraye, entrambi in forza all’Alghero.

RIPRODUZIONE RISERVATA