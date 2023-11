Scatto di Bringas: il migliore è lui 

L’argentino Mauricio Bringas stacca il compagno di squadra e di reparto Gianluigi Illario nella classifica dei migliori del campionato di Eccellenza dopo tredici giornate. Il centrocampista dell’Iglesias domenica scorsa ha ottenuto il decimo voto confermando la continuità delle prestazioni. I minerari hanno visto sfumare in pieno recupero la vittoria contro il fanalino di coda Villacidrese: l’incontro è terminato uno a uno e Bringas è stato giudicato fra i tre migliori in campo dei rossoblù dall’allenatore della squadra del Medio Campidano, Graziano Mannu.

Gli inseguitori

È rimasto a secco Illario, che sinora ha accumulato nove preferenze. L’ex del Muravera è stato raggiunto da Andrea Porcheddu del Carbonia e da Mattia Gueli dell’Ossese. Porcheddu ha disputato un’ottima partita contro il Ghilarza: la squadra del Sulcis ha perso di misura giocando però in dieci per un’ora e il centrocampista biancoblù è stato l’ultimo ad arrendersi. L’Ossese, che sembra aver tolto il freno a mano, ha iniziato a correre raggiungendo la zona playoff e uno dei principali protagonisti è proprio l’esterno sinistro Gueli. Il ventiseienne di Sassari, cresciuto nelle giovanili delle Torres e con esperienze con Arzachena e Cus Sassari, è sicuramente un lusso per la categoria. Avanzano a quota otto altri due giocatori di grande esperienza. Sono l’attaccante Michele Chelo, compagno di squadra di Gueli, e il difensore ex Cagliari, Fabio Vignati, in forza al Sant’Elena. Conquistano il settimo voto Michele Suella (Villacidrese), Lorenzo Camba (Villasimius) e Victor Pucinelli (Li Punti). I tre hanno agganciato Mohamed Sory Camara e Mouhamadou Sakho (Barisardo), Luca Di Angelo (Bosa) e Artur Sagitov (Bosa), Michele Fadda (Sant’Elena), Stefano Demurtas (Tempio) e Simone Calaresu (Tharros).

Un gradino sotto

Nel girone A di Promozione, pur non essendo stato votato nell’ultima giornata (la decima), è sempre in testa alla speciale classifica dei migliori Alex Tomasi. Sono otto i punti totalizzati dall’attaccante del Gonnosfanadiga. Sono rimasti fermi anche i suoi immediati inseguitori della scorsa settimana, Michael Milia della Verde Isola e Federico Perez Ojeda del Selargius, agganciati a quota sette preferenze da Federico Corda del Calcio Pirri e Nicolò Agostinelli del Guspini.

A sei voti ci sono Buba Darboe (Calcio Pirri), Claudio Fiori (Cus Cagliari), Agustin Ferrer (Lanusei), Gianmarco Paulis (Monastir), Matias Bustamante (Orrolese), Pierluigi Porcu (Selargius), Mahamadou Salifou Moussa (Terralba), Marco Boi (Tortolì) e Nicola Farci (Villamassargia).

A nord

Nel girone B comanda sempre Emanuele Fini dello Stintino, che ha collezionato il decimo voto (è a punteggio pieno). Non perdono la scia gli attaccanti Andrea Usai (Lanteri Sassari) e Davide Baratelli (Tuttavista). Un gradino sotto Lorenzo Zela (Posada), capocannoniere con dodici reti, e Federico Fernando Ferrari (Bonorva) hanno raggiunto Giuseppe Meloni (Alghero) e Domenico Saba (Usinese).

RIPRODUZIONE RISERVATA