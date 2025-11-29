Scatto del Selargius, ora i playoff sono vicini 

Calcio Pirri 0

Selargius 1

Calcio Pirri (4-4-2) : Massimiliano Sanna, Saadi (20’ st Atzori), F. Loi (32’ st G. Orrù), Civile, Usai, Banchero, Cabiddu (20’ st Porru), Corda (30’ st Mattana), O. Loi (20’ st Pilo), Nenna, Marco Sanna. In panchina Serra, Pedditzi, Bellanza, Camara. Allenatore Davide Meloni.

Selargius (4-4-2) : Fantini, Bandinu (31’ st Mulas), Paolucci, Lepore, Berti, Salis, Cannas (31’ st Pusceddu), Campus (38’ st Mura), Reginato, Usai (44’ st Auriemma), Pisano (42’ st Serrau). In panchina Murru, Ganzerli, Carcangiu, Orrù. Allenatore Federico Cocco.

Arbitro : Valentina Cadoni di Cagliari.

Rete : st 22’ Pisano.

Note : ammoniti Usai, O. Loi, Banchero, Atzori (Pirri), Mura (Selargius).

Con una rete di Gabriele Pisano il Selargius conquista tre punti preziosi contro il Pirri e si porta a ridosso della quinta posizione. Per la formazione rossoblù arriva invece la terza sconfitta stagionale, la seconda consecutiva. La gara è stata equilibrata sin dalle prime battute. Nel primo tempo le squadre si affrontano a viso aperto proponendo un buon calcio. Il Pirri non sfrutta un due contro uno con Loi che calibra male il passaggio per Sanna. Gli ospiti si rendono pericolosi con una punizione di Usai. Nella ripresa il Selargius entra in campo con maggiore determinazione e, al 22’, trova il vantaggio grazie a Pisano, bravo a insaccare con un preciso diagonale su una verticalizzazione. Il risultato non cambierà più.

«Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi», afferma il tecnico del Pirri, Davide Meloni: «Hanno dato tutto contro una squadra forte e ben organizzata». Soddisfatto l’allenatore del Selargius, Federico Cocco: «Un primo tempo molto equilibrato, ben giocato da entrambe le squadre. Due organici con tanti giovani interessanti. Nella ripresa siamo stati più coraggiosi e siamo riusciti a sbloccare il risultato». Nel prossimo turno il Pirri farà visita al Samugheo, mentre il Selargius ospiterà l’Atletico Cagliari.

