VaiOnline
Pula.
30 novembre 2025 alle 00:19

Scatto del Selargius, ora i playoff sono vicini 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Calcio Pirri 0

Selargius 1

Calcio Pirri (4-4-2) : Massimiliano Sanna, Saadi (20’ st Atzori), F. Loi (32’ st G. Orrù), Civile, Usai, Banchero, Cabiddu (20’ st Porru), Corda (30’ st Mattana), O. Loi (20’ st Pilo), Nenna, Marco Sanna. In panchina Serra, Pedditzi, Bellanza, Camara. Allenatore Davide Meloni.

Selargius (4-4-2) : Fantini, Bandinu (31’ st Mulas), Paolucci, Lepore, Berti, Salis, Cannas (31’ st Pusceddu), Campus (38’ st Mura), Reginato, Usai (44’ st Auriemma), Pisano (42’ st Serrau). In panchina Murru, Ganzerli, Carcangiu, Orrù. Allenatore Federico Cocco.

Arbitro : Valentina Cadoni di Cagliari.

Rete : st 22’ Pisano.

Note : ammoniti Usai, O. Loi, Banchero, Atzori (Pirri), Mura (Selargius).

Con una rete di Gabriele Pisano il Selargius conquista tre punti preziosi contro il Pirri e si porta a ridosso della quinta posizione. Per la formazione rossoblù arriva invece la terza sconfitta stagionale, la seconda consecutiva. La gara è stata equilibrata sin dalle prime battute. Nel primo tempo le squadre si affrontano a viso aperto proponendo un buon calcio. Il Pirri non sfrutta un due contro uno con Loi che calibra male il passaggio per Sanna. Gli ospiti si rendono pericolosi con una punizione di Usai. Nella ripresa il Selargius entra in campo con maggiore determinazione e, al 22’, trova il vantaggio grazie a Pisano, bravo a insaccare con un preciso diagonale su una verticalizzazione. Il risultato non cambierà più.

«Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi», afferma il tecnico del Pirri, Davide Meloni: «Hanno dato tutto contro una squadra forte e ben organizzata». Soddisfatto l’allenatore del Selargius, Federico Cocco: «Un primo tempo molto equilibrato, ben giocato da entrambe le squadre. Due organici con tanti giovani interessanti. Nella ripresa siamo stati più coraggiosi e siamo riusciti a sbloccare il risultato». Nel prossimo turno il Pirri farà visita al Samugheo, mentre il Selargius ospiterà l’Atletico Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, non basta il cuore

Vantaggio di Esposito, poi la Juventus la ribalta con Yildiz 
l nello sport
Regione

Progressisti a congresso: Zedda eletto segretario, patto di lavoro con il Pd

Il partito cambia lo statuto interno e si dà una dimensione nazionale  
Alessandra Carta
Cronaca

Schianto sulla 131, muore a 40 anni: lascia un figlio piccolo

Una delle tre auto coinvolte avrebbe  imboccato la superstrada dalla complanare 
Marco Noce
Intervista su Videolina: aree idonee, servitù, rinnovabili

«Il Governo taglia fuori le Regioni: pronti a ricorrerre alla Consulta»

Il segretario del Pd Silvio Lai parla dell’ultimo decreto energia 
Nicola Scano
La vertenza

Protesta sospesa dopo l’incontro tra operai e ministra

Attesa per l’incontro a Roma: «Rilanciare subito Eurallumina»  
Antonella Pani
Turismo e fede

Piace il Cammino di Bonaria

I primi pellegrini in arrivo dalla Penisola: esperienza meravigliosa 
Marilena Orunesu
La storia

«Aiutatemi a riportare  a casa mio nipote: è in ospedale a Berlino»

Manuel Desogus è di Las Plassas,  ma da dodici anni vive in Germania 
Giovanni G. Scanu
Il premio

L’Oscar del business consegnato a Dubai alla sarda Valeria Petza

L’imprenditrice opera nell’immobiliare «Tecnologia e visione, vendo strategie» 
Giuseppe Deiana
Il caso

Trappola Atreju per il Campo largo

Conte invitato al dibattito, Schlein si ritira: la premier spacca Pd e M5S 