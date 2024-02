Scatto del Sassuolo poi nel Napoli si sveglia Osimhen 

Sassuolo 1

Sassuolo (4-3-3) : Consigli, Pedersen, Ferrari, Tressoldi (32' st Kumbulla), Doig (11' st Missori), Racic (11' st Volpato), Henrique, Thorvestd, Laurientè, Pinamonti, (43' st Kumi), Bajrami (32' st Defrel). In panchina Pegolo, Cragno, Erlic, Mulattieri, Berardi, Obiang, Ceide, Lipani. All. Bigica

Napoli (4-3-3) : Meret, Di Lorenzo, Rrahmani (17' st Natan), Ostigard, Mario Rui, Anguissà, Lobotka (35' st Dendoncker), Traorè (31' st. Zielinski), Politano (17' st Raspadori), Osimhen (31' st Simeone), Kvaratskheila. In panchina Contini, Gollini, Juan Jesus, Olivera, Lindstrom, Mazzocchi. All. Calzona.

Arbitro : Chiffi di Padova.

Reti : nel pt 17' Racic, 29' Rrahmani, 31' e 41' Osimhen; nel st 2' Oshimen, 6' e 30' Kvaratstskheila.

Reggio Emilia. Il Napoli calpesta senza pietà ciò che resta di questo Sassuolo sul quale si è abbattuto l'uragano Osimhen, autore di una tripletta, pronto a sfruttare i regali degli emiliani sempre più in caduta libera. Tris di Osimhen, doppietta Kvaratskhelia, il Napoli aggancia così la Lazio e si avvicina al big match di domenica contro la Juve al Maradona con molte più certezze. Quella di Reggio Emilia, è stata quasi una partita senza storia per la squadra di Calzona, se non in quei minuti iniziali in cui il Sassuolo ha osato, andando in vantaggio con Racic. Ma appena stuzzicato, il Napoli ha reagito sommergendo di gol gli avversari. Troppa la differenza in campo. E Bigica, il malcapitato Bigica, chiamato tre giorni fa dopo l'esonero di Dionisi, ha potuto ben poco per trasformare una squadra quasi rassegnata alla retrocessione. Unica nota positiva della serata è che in panchina si rivede Berardi, dopo un mese di stop per infortunio. I gol: Sassuolo in vantaggio a sorpresa con una fucilata di Racic da 20 metri. Dieci minuti di illusione, poi Anguissà di tacco smarca Rrahmani che pareggia. Si sveglia Osimhen che prima del riposo segna due reti su assit di Politano e chiude il match. Nella ripresa Osimhen firma subito il tris, poi passa il testimone a Kvaratskhelia, che aggiunge la propria doppietta. Per il Napoli tre punti che autorizzano a riaccendere i sogni europei.

