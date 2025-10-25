Scatto del Buddusò, Villasimius al tappeto 

Buddusò 3

Villasimius 1

Buddusò (3-4-3) : Faralli, Ortis, Barilari, Cordoba, Ethoo, Usman (46’ st D. Marrone), Delogu, Balde, Sambiagio, Uleri (26’ st Scanu), Faye (40’ st Fideli). In pachina M. Canu, Pisacreta, Ghisu, Devaddis, A. Marrone. Allenatore Terrosu.

Villasimius (4-3-3) : Forzati, Muzzo, Scarpato, Kiwobo, Garau, Saba, Sinha, Ragatzu (15’ st Dambros), Beugre, Cannas (45’ Cogoni), Cafferi. In panchina Gonzales, Zedda, Concas, Isaia, Marras, Scioni. Allenatore Prastaro.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : pt 12’ e 30’ Balde, 36’ Beugre; st 34’ Sambiagio.

Buddusò. Al Borucca spunta il miglior Buddusò della stagione e per il Villasimius arriva la seconda sconfitta consecutiva, prima in trasferta. I biancocelesti di casa, determinati e decisi a cancellare il ko di Lanusei, dominano una gara non facile sospinti da un Sambiagio onnipresente e da un imprendibile Balde contro una bella squadra, che lamenta qualche assenza. Il primo tempo è di marca Buddusò. Al 12’ Balde raccoglie in area un invito di Sambiagio e batte Forzati. Al 30’ ancora Balde fa tutto da solo sulla destra, fa fuori anche il portiere e deposita il pallone in porta. Al 36’ Beugre accorcia le distanze con una rasoiata che batte Faralli. Gli ospiti prendono fiducia e mettono a dura prova la difesa di casa ma al 79’ Raffaele Sambiagio con una magistrale punizione ristabilisce le distanze e chiude la gara. Ottima la direzione dell’arbitro Corrias.

