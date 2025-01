Scatto Barisardo: batte la Nuorese e supera tre rivali 

Barisardo 3

Nuorese 1

Barisardo (4-2-3-1) : Aquilon, Passalenti (23’ st Cissokho), Soilihi, Mendes, Mihali; Mabo, Dragan; Dimitrijevic, Volo, Tosi (1’ st Murgia); Mangle. In panchina Pisu, Nunes Correia, Melis. Allenatore Ruggeri.

Nuorese (4-3-3) : Trini, Laconi (37’ st G. Cocco), Emerson, Dessolis, Braga; Cadau, Pitirra (13’ st Steri), Caddeo; Zannini (1’ st Cossu), F. Cocco, Manca. In panchina Mascia, Catte, Filia, Sofìe, Aru, Coaciu. Allenatore Cirinà.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : nel primo tempo, 20’ Mangle; nella ripresa, 22’ Mangle, 35’ Manca, 45’ Dimitrijevic.

Note : espulsi Dragan, Pitirra; ammoniti Soilihi, Murgia, Laconi; recupero 1’ pt-5’ st; spettatori 100.

Lanusei. Di prepotenza. Proprio come piace a Nicola Ruggeri, il tecnico che in due mesi e mezzo è riuscito a rivitalizzare il Barisardo. Alla sua squadra s’inchina anche la Nuorese, di cui lui è stato giocatore e vice allenatore nel 2023, sconfitta al Lixius con un sonoro 3-1.Per gli ogliastrini è la terza vittoria di fila: il filotto consente ai biancoblù di scavalcare tre rivali e uscire, per la prima volta in stagione, dalla zona retrocessione. La scena se la prende tutta Joris Mangle, attaccante lussemburghese di 21 anni. È lui a portare in vantaggio il Barisardo quando corre il 20’ del primo tempo. Il numero 9 non ha la pancia piena e colpisce ancora, al 22’ della ripresa. La Nuorese si aggrappa all’orgoglio e quando mancano 600 secondi al novantesimo accorcia le distanze con Manca. Il Barisardo si complica la vita con l’espulsione (doppio giallo) di Dragan.

In superiorità numerica gli ospiti sembrano credere nella rimonta ma all’ultimo secondo, prima del recupero, è Dimitrijevic (per l’italo-serbo è la terza rete di fila dopo la doppietta al Tempio, la quarta in campionato) a spegnere ogni velleità segnando il 3-1 che manda in estasi la squadra di Ruggeri e apre la crisi della Nuorese di Cirinà, alla terza sconfitta consecutiva.

