Dopo i lavori lungo le strade per diversi interventi svolti nelle scorse settimane ora scatta l’operazione ripristino del manto stradale. Da venerdì a martedì 8 (sempre dalle 8 alle 17) nelle vie Diaz, Rockefeller, Mele, Alfieri e in piazza San Martino per poter eseguire i lavori scattano il divieto di sosta e fermata con rimozione dei veicoli ma anche il senso unico alternato di marcia. Infine il traffico pedonale sarà deviato su un percorso alternativo.

RIPRODUZIONE RISERVATA