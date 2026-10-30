Scattano i Giochi in Senegal: ci sono anche Casula e Mudu 

Due su 2.655. Sono gli atleti sardi che prendono parte alle olimpiadi under 18 (Youth Olympic Games) che si svolgono da oggi al 13 novembre a Dakar. La capitale del Senegal ospita il primo evento olimpico della storia sul suolo africano, cosa che già basta a rendere storico questo appuntamento riservato (come dice il sito del Comitato Olimpico Internazionale) ad atleti tra i 14 e i 17 anni. In realtà Alessandro Mudu, skater di Uta, invece, non ne ha ancora compiuto 13 e rappresenterà l’Europa (non soltanto l’Italia) il 4-5 novembre nello skateboard. Altrettanto giovane è la disciplina (il breaking, il “ballo da strada”) nella quale sarà impegnato il 12 e 13 l’altro sardo, Leonardo Casula, 15 anni, di Serdiana. In tutto 153 medaglie in palio in 25 discipline sportive con 204 comitato olimpici rappresentati, oltre alla squadra dei Rifugiati. ( c.a.m. )

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