Scatta l’operazione contro gli incivili 

Assolutamente ingiusta l’operazione dei cretini che vandalizzano il bene pubblico senza capire che il danno è della città e perciò anche loro. «Si parte quindi con una campagna di sensibilizzazione che vuole smuovere le coscienze. L’obiettivo punta a stimolare i cittadini a una presa di consapevolezza, in maniera forte e netta, al rispetto della città, delle frazioni e degli spazi aperti per evitare il degrado d’immagine, civile e sociale», rimarca l’assessore Zedda.

Il cartello turistico che descrive la Cattedrale è pasticciato, l’altro nell’ingresso dell’Antiquarium Arborense in via Parpaglia non è diverso. L’assessore al Turismo Luca Faedda assicura: «Provvederò velocemente, assolutamente giusta la segnalazione».

“Oristano è casa tua, rispettala”. Il Comune ripete l’invito ai cittadini ma la risposta è ancora troppo debole e così si riparte con una campagna di comunicazione sui temi della difesa dell’ambiente «ancora più forte», anticipa l’assessore con delega al Verde, Maria Bonaria Zedda. Dopo aver portato la raccolta differenziata tra l’82 e l’85 per cento, che colloca Oristano «tra i comuni capoluogo più virtuosi d’Italia, ora sentiamo il dovere di fare un ulteriore passaggio, che ci porti a dire che Oristano è una città pulita». Ergo: necessita di un robusto lavaggio con acqua, sapone e non solo. Fermo immagine, giusto un esempio.

Operazione anti-degrado

Primi interventi

Sacrosanto, il Comune però che fa? «Abbiamo aumentato il numero di vie per lo spazzamento. Siamo partiti in via Puccini e Figoli, i risultati sono buoni ma chiediamo la collaborazione dei cittadini perché rispettino i divieti di sosta». Cestini di rifiuti, altra nota dolente. Ancora l’assessore Zedda: «La ditta ha effettuato un censimento: sono 400. Purtroppo vengono quotidianamente riempiti con buste di spazzatura indifferenziata. Oltre al decoro, svuotarli comporta un sovraccarico di lavoro per gli addetti di Formula ambiente, che non possono essere destinati ad altre attività». Per finire una promessa: «I cestini di via Dritta andranno sostituiti, ci stiamo lavorando». Giusto, dopo trent’anni non si possono vedere, malandati e sporchi come sono.

