«Scatta l’operazione anti-erbacce» 

Finalmente anche gli amministratori comunali ne prendono atto: in città regna il degrado. Le proteste che vanno avanti ormai da due anni per le condizioni dei marciapiedi invasi da erbacce talmente infestanti che è impossibile camminarci o per le zone verdi che tali sono solo a causa della gramigna, non scoppiavano quotidianamente solo per il “gusto” di criticare o per tratteggiare una Oristano “poco affascinante”.

Ieri la Giunta Sanna per «rispondere al proliferare delle erbe infestanti contro le quali, fino a questo momento, i metodi meccanici e manuali impiegati non si sono rivelati sufficienti», ha varato un piano di diserbo che preveda anche l’utilizzo di prodotti compatibili con le prescrizioni del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Il programma

L’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda, ha proposto e la Giunta ha approvato: si deve predisporre un programma di gestione del verde “indesiderato” con prodotti fitosanitari ad azione erbicida. E siccome questi prodotti non possono essere utilizzati sempre e in ogni angolo, è prevista una classificazione delle varie aree comunali adatte o meno a ricevere le “cure” dei fitosanitari. «Una nuova strategia di contenimento ed eliminazione delle erbe infestanti, più efficace e sicura, la chiedono i cittadini e la impone l’eccessiva proliferazione delle erbacce – spiega il sindaco, Massimiliano Sanna - La strategia passa dall’impiego sicuro di prodotti autorizzati dal ministero della Salute. Ci concentriamo sulle aree dove le erbacce si moltiplicano e creano un evidente pericolo per la salute, favorendo la proliferazione di insetti dannosi, ma anche per il possibile innesco di incendi. Devono essere aree non frequentate dalla popolazione o frequentate solo saltuariamente dove i prodotti utilizzati non creano alcun tipo di problema all’uomo».

«Sono state individuate tre aree con diverse specificità dove prevediamo modalità differenti di intervento - precisa Maria Bonaria Zedda - In quelle frequentate dalla popolazione l’utilizzo dei prodotti fitosanitari non sarà consentito, mentre in quelle dove il passaggio dell’uomo avviene saltuariamente prevediamo l’utilizzo dei prodotti con frequenza e modalità differenti a seconda della zona, ma sempre in condizioni di sicurezza». Bene, ma quando dalle parole si passerà ai fatti? «Il cronoprogramma, con i tempi e le modalità degli interventi, sarà comunicato a breve», conclude Zedda.

Zona A

Nelle aree cittadine maggiormente sensibili il diserbo con prodotti chimici è vietato. Tra queste «le zone gioco per bambini, gli impianti sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all’interno o confinanti con scuole e asili, parchi e giardini pubblici aperti al pubblico, aree vicine a strutture sanitarie, orti urbani comunali e aree riservate ai cani», spiega l’assessora.

Zona B

All’interno di queste aree invece «il ricorso al diserbo chimico è consentito due volte l’anno all’interno di una strategia integrata con interventi fisico/meccanici». Si parla quindi di zone dove generalmente si transita quindi le aree cimiteriali, archeologiche, le zone di interesse storico-artistico e paesaggistico, le aree monumentali «e quelle oggetto di potenziale frequentazione come teatri all’aperto e spazi verdi a servizio di musei».

Zona C

«Nelle aree pavimentate delle piazze, i marciapiedi e le zanelle degli alberi, le piste ciclo-pedonali, i cigli stradali, le aree spartitraffico, il verde stradale e le sue pertinenze- precisa Zedda - il diserbo chimico è consentito sino a quattro volte l’anno all’interno di una strategia integrata con interventi fisico/meccanici».

Trascorsi due anni prima di arrivare a chiedere al dirigente del settore ambiente di stilare il piano anti-erbacce ci si augura che non ce ne vogliano altrettanti per vedere finalmente una città ripulita dalle erbacce e decorosa.

