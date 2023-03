Scatta l’allarme per l’incendio in una veranda 

Molta paura ma per fortuna nessuna conseguenza per le persone per un incendio che si è sviluppato intorno a mezzanotte e mezza di sabato nella terrazza di una casa in un condominio di via delle Felci dove, a quanto pare, si trovava un gruppo di ragazzi per trascorrere la serata. L’allarme è scattato immediatamente anche perché le fiamme erano ben visibili nel quartiere. Sul luogo sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, carabinieri e polizia. In un primo momento, infatti, la situazione pareva molto più allarmante di quanto si sia poi rivelata anche perché il pronto intervento dei vigili ha evitato che le fiamme si propagassero all’interno dell’abitazione e i danni restassero quindi circoscritti. Gli agenti sul posto hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso ma le cause sono del tutto accidentali.

RIPRODUZIONE RISERVATA