Scatta la zona “30 all’ora” 

Stop alle auto che sfrecciano veloci nel centro abitato di Muravera e a Costa Rei: nei prossimi giorni – al massimo entro settembre – il paese diventerà una zona “trenta Km orari”, non sarà cioè possibile superare la velocità dei trenta all’ora.

La Giunta

Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta comunale per aumentare le condizioni di sicurezza della viabilità comunale e – viste le tante presenze nelle località turistiche - tutelare i pedoni e le persone più fragili. A disposizione per cartelli, dissuasori e segnaletica orizzontale 110mila euro: «Era necessario – spiega Fabio Piras, l’assessore alla viabilità – adottare qualsiasi misura utile alla riduzione del numero degli incidenti ed in particolare per quelli che vedono coinvolti i pedoni e gli utenti deboli della strada. Nelle prossime settimane si procederà a mettere in pratica la zona trenta nei centri abitati di Muravera e Costa Rei mentre dal primo gennaio applicheremo le stesse regole sull’intero territorio comunale». Oltre alla segnaletica saranno posizionati decine di dissuasori: «Alcuni - aggiunge Piras – li abbiamo da tempo, altri li acquisteremo a breve. Questi ultimi saranno attraversamenti pedonali rialzati. Li posizioneremo anche in via Roma nonostante sia ancora di competenza della Provincia».

Disabili

All’interno della stessa delibera è stato approvato un provvedimento«per garantire – viene messo in evidenza nel documento - la massima fruibilità del litorale alle persone con disabilità». Piras chiarisce che «proprio in questi giorni stiamo provvedendo all’installazione delle nuove passerelle lungo il litorale e a far sì che nei tratti di spiaggia più frequentati sia sempre possibile un transito agevole ai mezzi di soccorso».

Il riferimento, in quest’ultimo caso, è a via delle Rose (Costa Rei) dove ai primi di luglio un’ambulanza era rimasta bloccata a causa dei parcheggi selvaggi: «Adesso – conclude Piras – l’area sarà sempre sgombra dai veicoli».

Sino ad oggi il limite dei trenta orari c’era soltanto in via Sarrabus, la lunga strada che consente di attraversare il paese di lato. «Diventeremo – spiega l’assessore comunale al turismo Matteo Plaisant – una località turistica con una “zona 30” integrale e questo andrà a beneficio anche dei nostri visitatori. Sarà importante inoltre effettuare dei controlli tramite la polizia locale per far sì che gli automobilisti, al di là dei dissuasori, si attengano al codice della strada».

