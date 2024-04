Scatta la tregua tra medico e pazienti 

Fra la dottoressa e la comunità di Cortoghiana scoppia la pace. O quanto meno la tregua. C’è voluto un incontro pubblico, con scambi franchi di opinioni, per rasserenare gli animi dopo che Michela Atzori, 50enne medico condotto di Cortoghiana, a fine marzo, aveva affisso nel suo ambulatorio un cartello denunciando il fatto che lo studio sarebbe rimasto chiuso per una decina di giorni e che la sua sostituta si era dimessa per gli atti di maleducazione e aggressività subiti.

La riunione

Che il clima con parte dei suoi 1.500 assistiti non fosse idilliaco (frutto anche del super carico di lavoro) lo aveva poi ammesso lei stessa in un secondo momento. C’è voluto ieri sera un incontro favorito dal Comune (e sostenuto dalla Asl) per imbastire la pace. Ma vari assistiti non hanno lesinato lamentele. Come Angela Loru: «Sono stata lasciata senza medicine per oltre una settimana eppure le richieste erano regolari». Quando il dirigente del Distretto Sulcis Aldo Atzori ha ricordato che «occorre stemperare la tensione per non rischiare le dimissioni del medico», e che non sarebbe stato il caso «di portare testimonianze personali», alcuni non hanno gradito». «I ricatti non funzionano – ha replicato Roberto Sanna - perché pretendere la calma quando le prenotazioni slittano di numerosi giorni?». Gli ha fatto eco Simona Loi: «La riunione è servita proprio per denunciare gli episodi, altrimenti sarebbe stata inutile».

Le attese

Fra gli indubbi riconoscimenti che comunque non pochi cittadini hanno tributato alla dottoressa, c’è chi come Marisa Calamina ha raccontato l’odissea vissuta da oltre un anno: «Due medici cambiati in dodici mesi, e in attesa di ricevere le ricette sono dovuta ricorrere due volte alla benevolenza di una farmacia che mi ha anticipati i farmaci sulla fiducia e una volta alla Guardia medica». I bentornato al Michela Atzori (ambulatorio di nuovo attivo dall’8 aprile) si sono alternati alle recriminazioni: «È un piacere riaverla fra noi – ha detto Roberto Serra – ma perché l’ambulatorio è aperto poche ore al giorno?». A confermare le scuse della comunità è stato il presidente del comitato di quartiere Piercarlo Musu rimarcando un punto espresso dalla Asl: «Non rischiamo di restare senza medico». Lo ha fatto pure il consigliere comunale Alberto Pili ma elencando le criticità riscontrate: «Le lamentele non sono mancate: ridotti orari di ambulatorio, prenotazioni lente, visite domiciliari ritardate. È bene aver superato questo incidente di percorso e aver posto le basi per cambiare rotta». E in apertura di seduta pure l’assessora Giorgia Meli ha inquadrato la situazione: «Quanto accaduto non ha precedenti: nessun processo, non si dimentica ma superiamo i limiti a benefici della dottoressa e dei pazienti». Qualche novità ha tenuto ad anticiparla lo stesso medico Michela Atzori: «Intanto lavorerò anche il prefestivo 24 aprile e gli arretrati sono in via di diminuzione, inoltre di fatto sono già operativa dalle 9, non ho mai mandato via nessun paziente con problemi gravi, e tranne che Whatsapp ricevo richieste con sms, telefonate e email: rimango a Cortoghiana con fiducia».

RIPRODUZIONE RISERVATA