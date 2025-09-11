Scatta la rivoluzione della viabilità 

Al via ieri a Sinnai la realizzazione della nuova segnaletica stradale per l’istituzione di nuovi sensi unici e di nuovi parcheggi lungo le stesse strade. La prima novità ha interessato ieri mattina i ragazzi delle Medie di via Trento che proprio all’altezza del caseggiato hanno trovato la sorpresa: parcheggi più larghi in entrambi i lati della carreggiata. Una sorta di oasi di sicurezza all’ingresso e all’uscita dalla scuola. «L’Amministrazione comunale - ha detto Cristiano Spina, assessore alla Viabilità - sta avviando la manutenzione straordinaria della segnaletica stradale e di riorganizzazione della viabilità, con l’obiettivo di garantire sicurezza, fluidità del traffico e nuovi spazi di sosta nelle zone più frequentate dell’abitato. Si agirà seguendo le priorità con uno studio della polizia locale, che individua le strade a doppio senso di marcia che non assicurano più sicurezza, soprattutto in prossimità di scuole, attività commerciali e strade ad alto flusso di veicoli».

I nuovi sensi unici

Interesseranno le Vie Da Vinci (da via Meucci a via Piroddi), la Funtanalada (da via Funtanatziu a via Trento), Manin (da via Giardini a via Funtanalada), Toti (da via Giardini a via Funtanalada), Limbara (da via IV Novembre a via Gran Sasso), Cervino (da via Ortobene a via SS. Cosma e Damiano), Santi Cosma e Damiano (da via Cervino a via Monte Genis), Monte Genis (da via Santi Cosma e Damiano a via Ortobene). Previsti interventi anche nella via Libertà con uno stop in prossimità della via IV Novembre; nella via Mariano IV, all’incrocio con la via Alagon, col rifacimento della segnaletica orizzontale.

Le proposte

Per l’opposizione il progetto della Polizia locale «può garantire un traffico più sicuro e scorrevole». Il consigliere di “Uniti per Sinnai”, Roberto Loi, lamenta alcune criticità: la pericolosità del traffico nella via Marconi, a Sinnai e nella strada di Santa Barbara a Solanas. I consiglieri di Forza Italia Walter Zucca e Roberta Simoni sollecitano attenzione anche per le periferie, vedi la via Sant’Elena a Sinnai, e le vie Delle Dalie, Riu Lepri e Perda Arrubiu, a Solanas». Per Aldo Lobina, di “Sinnai libera” è necessario puntare «su un piano più organico con la creazione anche di aree parcheggio e con l’istituzione delle Ztl, a traffico limitato».

