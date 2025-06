Scatta la rivoluzione del traffico 

La rivoluzione del traffico a Decimomannu è iniziata dal centro storico. Ieri mattina, gli operai della società Tecno Signal si sono messi all’opera di primo mattino. Nel loro camioncino gruppo di continuità, motopicco e cemento necessari per fissare a terra i pali della segnaletica verticale con all’apice i nuovi cartelli stradali che resteranno coperti sino a quando non verrà concluso il loro posizionamento.

In centro

Sui canali social del Comune un post ha avvisato la popolazione del rifacimento del manto stradale in via Dritta (dall’intersezione con via Nazionale a quella con via Parrocchia), in via Santa Greca (dall’intersezione con via Dritta a quella con via Parrocchia) nonché in un tratto di via Delle Aie e di corso Umberto.

Ma l’ordinanza non parla di asfalto, bensì di segnaletica verticale e orizzontale. Anche per questo i residenti chiedono chiarimenti su tempi e modalità di attivazione del nuovo piano del traffico: «Affinché l’ordinanza sia operativa bisogna attendere che i lavori siano terminati», ha spiegato la sindaca Monica Cadeddu. Probabilmente la nuova viabilità scatterà da domani.

I residenti

I nuovi pali metallizzati sono stati fissati in via Santa Greca che, come la parallela via Dritta, fa parte del centro matrice di Decimomannu. Zona soggetta a numerosi vincoli urbanistici: «Da quando ero bambino e vivevo in via Santa Greca nella casa dei miei genitori - racconta Rinaldo Schirru - la direzione di marcia non è mai cambiata. Sarà difficile far abituare soprattutto le persone anziane». Spaventata anche Maria Assunta Meloni, titolare di una rivendita di bombole: «Non sono a conoscenza delle modifiche previste». Preoccupati pure altri residenti i quali temono che non potranno utilizzare i posti auto privati: «Chiediamo almeno che il Comune ci assicuri gli spazi di manovra. I parcheggi sono fondamentali».

Le precisazioni

Il nuovo piano del traffico prevede che via Dritta, oggi a doppio senso, diventi a senso unico da via Parrocchia a piazza Santa Greca, mentre resterà a doppio senso dalla piazza fino a via Nazionale. Il senso di marcia di via Santa Greca, invece, sarà completamente opposto alla parallela via Dritta. Via Conte Cao, che le collega, diverrà a senso unico da via Dritta a via Santa Greca.

«La riorganizzazione - ha precisato Cadeddu - è pensata in modo generale, non riferita a singole vie ma a un contesto più ampio e articolato che non può né deve tenere conto delle singole esigenze ma degli interessi della collettività e della sicurezza pubblica».

RIPRODUZIONE RISERVATA