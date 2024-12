Scatta la rivoluzione dei parcheggi 

La rivoluzione dei parcheggi è pronta alla partenza: Ersu, Ferrovie, via Caprera, Sant’Alenixedda e Parkar. Ieri, durante l’inaugurazione del multipiano di via Cesare Battisti, riaperto dopo quattro anni, il sindaco Massimo Zedda ha annunciato il nuovo piano della sosta nel capoluogo, soffocato da migliaia di auto in arrivo dall’hinterland e dai cantieri “eterni”.

Via Cesare Battisti

I primi automobilisti si sono presentati increduli di fronte alla sbarra della struttura di via Cesare Battisti. Qualcuno ha approfittato delle uscite pedonali per arrivare comodamente agli uffici comunali di via Nazario Sauro o in via Mameli, altri sono usciti dall’ingresso principale per raggiungere la Regione di viale Trento o gli uffici di viale Trieste. Il multipiano sorge in un punto strategico della città. Aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 7 alle 22 (eccezionalmente il 7 sino alle 24 e domenica dalle 7 alle 22), la tariffa sarà di 1 euro per ora o frazione. «La struttura accoglie 200 posti auto ed è gestita da Parkar, società controllata tramite la nostra partecipata Ctm», ha detto il sindaco Zedda. «Dopo 4 anni riapre così il multipiano di via Cesare Battisti, dando ulteriore respiro alla viabilità cittadina. Insieme a Parkar e al Ctm, provvederemo all’apertura di ulteriori parcheggi in struttura e all’adozione di politiche sulla sosta, insieme alle agevolazioni per l’uso del trasporto pubblico». Nei prossimi mesi la dotazione di aree per la sosta sarà incrementata, ci saranno a disposizione 50 posti auto nelle palazzine private di via De Magistris.

Le trattative

Per il sindaco, che ieri era accompagnato dall’assessore alla Viabilità Yuri Marcialis e dal presidente del Consiglio comunale Marco Benucci, via Cesare Battisti è solo il primo tassello di un discorso più ampio. «In riferimento alle altre questioni riguardanti la viabilità e la sosta – aggiunge Zedda - sono aperte le interlocuzioni con la Regione per i parcheggi di viale Trieste, con le Ferrovie per lo sviluppo del centro intermodale, con l’Ersu per ulteriori parcheggi all’interno della Casa dello studente di viale La Playa. Stiamo lavorando inoltre per ripristinare la linea 7 del bus, con l’eliminazione delle impalcature che ostruiscono il passaggio in via Lamarmora, a Castello». Per quanto riguarda il silos regionale di via Caprera la situazione non è di facile soluzione. «Quella struttura andrebbe demolita e ricostruita, aggiornare e adeguare il parcheggio alle nuove norme non sarebbe economicamente sostenibile», precisa Zedda. «Diverso è il discorso per i parcheggi esistenti utilizzati dalla Regione, alcuni potrebbero essere messi a disposizione degli automobilisti in tempi rapidi, riservando una quota di parcheggi al personale regionale, ben sapendo che quelle aree dopo le 14, salvo i giorni di rientro e il gran numero di dipendenti che lavorano da casa, il sabato e la domenica sono completamente vuoti». Altre novità riguardano i parcheggi di via Sant’Alenixedda. «Quello a disposizione del mercato provvisorio lo apriremo a breve, mentre contiamo di affidare quello all’angolo con via Bacaredda, con gestione in scadenza, a Parkar».

Parkar

La società che gestisce i parcheggi Manzoni e Piazza Nuova presto passerà di mano. «Per il momento è ancora del Ctm, nostra partecipata indiretta, ma presto sarà acquistata dal Comune, in modo da avere la società all’interno, in house, e darle la possibilità di maggiore espansione per la gestione dei parcheggi comunali».

Carlo Arba è il presidente del Ctm e amministratore unico di Parkar. «Abiamo accelerato i lavori per garantire la disponibilità di ulteriori spazi per la sosta prima delle festività natalizie. La posizione centrale di Via Cesare Battisti, nelle immediate vicinanze di viale Trieste, a due passi dal Teatro Massimo, dalla zona shopping e ristorazione, rende questo parcheggio strategico. Sempre nelle vicinanze sono situate le fermate degli autobus delle linee 1, 5, 9». (a. a.)

