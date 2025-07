Scatta la rivoluzione alla Ferrini Cagliari 

Sarà una Ferrini rivoluzionata quella che si presenterà al suo undicesimo campionato consecutivo di Eccellenza. L’ultimo innesto in ordine di tempo proviene dal Monastir: è il centrocampista Andrea Corda, che ha appena conquistato la promozione in Serie D coi biancoblù vincendo i playoff nazionali.

Il classe 2001, cresciuto nel Cagliari e spesso utilizzato nella scorsa stagione dal tecnico Marcello Angheleddu, completa così il reparto che vede anche l’arrivo di Luca Melis e Manuel Rinino, entrambi già con l’allenatore Nicola Manunza nell’ultimo biennio al Villasimius e nella sua precedente esperienza proprio al Monastir.

Col tecnico

Sono ben sei i giocatori che Manunza ha portato con sé dal Villasimius alla Ferrini: con Melis e Rinino ci sono anche i difensori Giuseppe Vitale ed Edoardo Zedda, il portiere Alessandro Arrus e l’attaccante esterno Matteo Argiolas, quest’ultimo già in rosa alla Ferrini fino al 2023. Come fuoriquota la novità è il portiere Sergio Celli (2006), la scorsa stagione diviso tra Sant’Elena (Promozione) e Next Gen Himalaya (Prima Categoria, da gennaio).

L’attacco

Negli scorsi giorni la Ferrini ha chiuso anche per un altro volto nuovo in attacco: Matteo Vinci, classe 2001, ex giovanili del Cagliari, reduce da una stagione all’Ossese e in precedenza visto con le maglie - fra le altre - di Ghilarza, Atletico Uri, Nuorese, Guspini, Muravera e Samassi. Integrerà un reparto che avrà in Gianluca Podda (il giocatore con la più lunga militanza in rosa dopo l’addio dell’ex capitano Alessandro Bonu) e nel classe 2006 Leonardo Lecca le conferme dalla passata stagione, con l’aggiunta del già citato Argiolas e la possibilità di usare in posizione più avanzata Alessandro Serrau, in partenza centrocampista offensivo.

La rosa

Non sono molti i giocatori rimasti della squadra che ha conquistato la salvezza ai playout con l’Alghero due mesi fa. Confermato Federico Boi, leader difensivo, con lui nel pacchetto arretrato anche Luca Mudu, a centrocampo restano l’angolano Pedro Alexandre e Alessandro Serra. Integrano il gruppo i 2006 Siro Corona e Matteo Manca, entrambi difensori, più altri fuoriquota (2007 e 2008) del settore giovanile.

Gli addii

Tra chi non è rimasto, oltre a Bonu che era un’istituzione nel club con quasi vent’anni di fila in rosa, ci sono il portiere Aniello De Luca, i difensori Fabio Fredrich, Alessandro Mancusi e Gioele Zedda, i centrocampisti Pierre Bile, Mirco Carboni, Gabriele Dore, Alberto Mele e Alberto Usai e gli attaccanti Dimitrije Antić, Lorenzo Camba e Roberto Piroddi. Ossia la maggior parte dei più rappresentativi dell’anno scorso, segno di come con l’arrivo di Manunza cominci un nuovo ciclo.

