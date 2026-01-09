Scatta la pulizia dei corsi d’acqua 

Entra nel vivo con la pulizia dei canali e alvei fluviali l’operatività della Provincia del Sulcis Iglesiente. Mancano pochi spiccioli al milione di euro per l’esecuzione di una serie di interventi che coinvolgeranno i corsi d’acqua dei 24 Comuni del territorio.

I progetti

«Due interventi - ha spiegato Gianluigi Loru, consigliere delegato della Provincia e sindaco di Perdaxius - di cui il primo è già stato affidato ed è finalizzato a una serie di lavori di fatto già avviati. Per quanto riguarda il secondo intervento, invece, abbiamo colto le diverse segnalazioni degli amministratori di tutti i Comuni del Basso Sulcis e prevediamo l’esecuzione di 3 lotti che coinvolgeranno tutti i Comuni, da Carbonia a Tratalias , Villaperuccio , Narcao , Nuxis , Santadi , fino a Teulada . Questi 3 lotti saranno gestiti direttamente dalla società in house delle Provincia e si articoleranno per dare risposte alle singole problematiche dei comuni del territorio». Non sono più semplici parole ma dati di fatto che hanno trovato concretezza nelle procedure relative alla formalizzazione dell’appalto per un importo di 423.597 euro, avvenuta subito dopo Capodanno con la consegna del cantiere.

Primi cantieri

Lunedì ci sarà l’inizio dei lavori, da Rio San Giovanni a Domusnovas , il rio che vede il passaggio dell’acqua anche all’interno delle grotte, fino a Villamassargia. Nel dettaglio, il cronoprogramma dei lavori prevede la manutenzione del bacino del Rio Cixerri che ricade nel territorio dei comuni di Siliqua , Villamassargia , Musei e Domusnovas. In particolare prevede la pulizia della Gora de Mesu e del rio Foras, dei rii Bau Viana, Riu Aconi, Arridoxi, Marraconi, Oru de Su Cossu e Cixerri; ancora, dei rii Murtas, San Giovanni, Tanca Seuis, riu de su Molenti e riu Santa Barbara. Grande attesa anche per la pulizia del bacino del rio San Milano che ricade nei territori dei Comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu . Ulteriori 475.263,69 euro sono invece le risorse disponibili, destinate alla società SI Servizi (società In house della Provincia del Sulcis Iglesiente) che verranno programmate nell’arco delle prossime quattro settimane, al fine di appaltare i lavori di pulizia degli alvei fluviali. «Interventi importantissimi - ha concluso Gianluigi Loru - che realizziamo nella consapevolezza di dare al territorio risposte che attendeva da tempo anche su questo versante, importantissimo dal punto di vista ambientale e per la sicurezza e l’incolumità pubblica»

RIPRODUZIONE RISERVATA