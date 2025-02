Scatta la nuova Zona a traffico limitato 

Ora si tratta davvero di attendere i tempi tecnici di rilascio dell’autorizzazione da parte del ministero dell’Interno. Poi la Zona a traffico limitato in centro storico non sarà più solo un progetto sulla carta e un tema di discussione, talvolta accesa, ma una realtà da rispettare con tanto di occhi elettronici pronti ad immortalare i trasgressori.

Il sigillo lo ha messo la Giunta dando il via libera alla delibera, proposta dall’assessore alla Viabilità, Ivano Cuccu, che disciplina anche le aree pedonali urbane.

Atto ufficiale

Di fatto una replica del documento in vigore dal 2006 (modificato l’anno successivo) e mai fatto rispettare, con qualche piccola modifica che accoglie in parte le richieste avanzate nelle scorse settimane da un gruppo di commercianti e residenti. Le fasce orarie durante le quali gli otto varchi saranno liberamente accessibili vengono estese dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. «Con il riordino del traffico nel centro storico vogliamo dare nuovo impulso al cuore della città a beneficio dei residenti, degli operatori commerciali e dei turisti – dice il sindaco, Massimiliano Sanna - La nuova disciplina punta a ridurre il traffico veicolare per migliorare la sicurezza della viabilità, rendere l’area più fruibile per i cittadini e i turisti che la frequentano e favorire l’aggregazione sociale nel rispetto della salute pubblica. Opereremo un monitoraggio costante per verificare i benefici generali delle nuove norme».

L’area

Dall’area sottoposta a limitazioni scompare vico Solferino, indispensabile valvola di sfogo del traffico dopo la chiusura di piazza Mariano, per il resto il perimetro della Ztl resta invariato: nell’area compresa tra le vie Duomo, Sant’Antonio, Diego Contini, Piazza Roma, via Mazzini, vico e via Solferino, le vie Montenegro, Angioy, Carmine e Ciuttadela De Menorca sarà vietata la circolazione e la sosta per tutte le categorie di veicoli con alcune eccezioni come ad esempio i mezzi al servizio degli invalidi, delle forze dell’ordine, dei Vigili delfuoco e della sede provinciale dell’Aism per le operazioni di salita e discesa passeggeri.

App e pass

Sarà attiva un’App attraverso la quale chi ha necessità di esercitare un pubblico servizio all’interno dell’area o ad esempio i clienti delle strutture ricettive potranno registrarsi per accedere per lo stretto tempo necessario, senza incorrere in sanzioni.

La distribuzione dei nuovi tagliandi, temporaneamente sospesa, riprenderà una volta arrivato il via libera ministeriale. I pass saranno assegnati ai residenti (due per nucleo, a meno che non sia stato comunicato al comando della polizia municipale il possesso di un garage e allora ne spetta solo uno) e uno a ciascuna attività commerciale che ne faccia richiesta.Nessuna modifica all’attuale Area pedonale urbana, dove è consentito l’ingresso e l’uscita dei veicoli di proprietà o al servizio della cittadinanza residente per l’accesso alle rispettive autorimesse con esclusione della sosta in strada.

