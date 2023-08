Scatta la caccia agli evasori della Tari  

L’obiettivo è semplice: scoprire gli evasori Tari ad un passo dalla prescrizione.

I controlli

Il Comune ha infatti dato mandato alla società di riscossione e accertamento Abaco, prima che scada il 2023, l’incarico di stanare gli evasori della tassa sui rifiuti urbani relativa al 2018. Se i furbi, o gli smemorati, non riceveranno entro fine anno almeno l’avviso di accertamento, la faranno franca. E il peso del tributo, già di per se molto oneroso (5 milioni all’anno) continuerà a ricadere sull’intera collettività. Per il prossimo anno, il Comune è riuscito a congiurare l’incremento della Tari (se non al limite un incremento di pochissimo euro), solo mettendo in gioco 310 mila euro che fanno parte dei 960 mila euro di avanzo di amministrazione. Con un’evasione Tari contenuta, quei 310 mila euro si sarebbero potuti usare per altro: molte strade sono ancora colabrodo, ad esempio, oppure per le manutenzioni o per permettersi qualche bel concerto estivo. «Le operazioni di recupero crediti che gli uffici stanno conducendo ormai da tempo – analizza Manolo Mureddu, assessore all’Ambiente – ci ha permesso di incamerare fra il 10 e il 15 per cento di evasione: contiamo di sollevare l’asticella con dei progetti mirati». Nello specifico, spiega l’assessore, «c’è un progetto di ripristino della toponomastica per migliorare le banca dati registrando gli utenti che per vari motivi non sono stati inseriti o lo sono stati in maniera diversa».

Il tributo

L’evasione Tari è arrivata pochi anni fa a circa il 25 per cento: 800 mila euro l’anno. Un potenziale contribuente su quattro non paga. E l’evasione stessa assume forme diverse: «Ci sono dichiarazione parziali – illustra Mureddu - oppure omesse dichiarazioni dal momento che la Tari è un tributo che si paga dietro dichiarazione dell’utente». E poi ci sono coloro che sono totalmente sconosciuti agli uffici. Presenti, ma in misura marginale, anche le famiglie che non pagano la Tari (o la pagano in forme molto ridotte), perché esentate per motivi economici, ma le somme vengono comunque coperte dal Comune.

L’annualità 2018 rischia quindi di cadere in prescrizione: il Comune ha accolto il progetto Abaco di verificare le quote non riscosse e di inviare gli avvisi di accertamento che bloccano immediatamente la decadenza del tributo e scongiurando l’addio definitivo a diverse centinaia di migliaia di euro.

