Scatta la A3: Sarroch cerca la prima gioia 

Il tempo degli esperimenti finisce oggi. Fine degli allenamenti congiunti e delle «buone indicazioni», ora parla il campo senza appello. Iniziano i campionati, per Sarlux Sarroch e Cus Cagliari parte la quarta stagione nella serie A3 maschile di volley, squadre rinnovate ma non rivoluzionate, nuovi coach. Insieme tengono a battesimo due matricole, Ciriè e Sassuolo che nella passata stagione hanno dominato i gironi A e B della serie B.

Sarlux Sarroch

Oggi alle 18, al Palazzetto di Via Giotto, il fischio d’inizio della serie A3 ’26-‘27, con Sarroch e Valli di Lanzo Ciriè, mezzora dopo in Piemonte, via a Savigliano-Trebaseleghe. Non ci sarà Saibene, infortunato alla spalla, il rientro è ancora lontano. Ciriè ha mantenuto la struttura dello scorso campionato, rinforzata dal palleggiatore Carlevaris ex Savigliano, e dai giovani Sarasino, centrale proveniente da Acqui Terme, in A3, e l’opposto Castagneri, nella rosa del Pineto in A2. Coach Daniele Moretti. «Ciriè è una neopromossa con giocatori giovani, ma come sempre è meglio non fidarsi. La prima giornata è sempre carica di emozioni particolari, subentrano altri fattori che possono influenzare la prestazione. Ora è il momento di mettere in campo il lavoro fatto in questi due mesi».

Cus Cagliari

Domani è il momento del Cus Cagliari che esordisce in trasferta al Pala Paganelli contro il Sassuolo (ore 16). Uno stimolante mix di esperienza e di «beata gioventù» che piace, chiamato a un match complicato. Il Sassuolo ha costruito una squadra ambiziosa, con l’ex Rascato e giocatori di categoria come Maletti, Ferrari, e l’opposto nigeriano Onwelo, la scorsa stagione a Sabaudia, che il coach Sandro Passaro conosce per averlo allenato a Tuscania. «Sarà una sfida equilibrata in un torneo che si annuncia altrettanto equilibrato, almeno nella fase iniziale. Il Cus Cagliari è una squadra con tanti giovani, avremo bisogno di tempo per concludere il rodaggio. Siamo tutti ansiosi di iniziare e di fare bene, vedo tra i miei giocatori forti motivazioni, sono soddisfatto di tutti, nessuno escluso».

Serie B

Oggi prima giornata, tre neopromosse per le tre squadre sarde della B1 femminile. La debuttante Phi Volley La Maddalena ospita il Moncalieri (Palazzetto via Lamarmora ore 15,30), esordio casalingo per la Pan Alfieri che al Pala Coni (ore 15,30) riceve l’Uiv Pavia. Capo d’Orso Palau a Monza contro il Vero Volley. In B2 femminile al Pala Cus (ore 15,30) si gioca Cus Cagliari-Cinisello Balsamo. La Vega Dolianova, nella B maschile, ospita (Palestra Corso Matteotti ore 16) il Vero Volley.

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