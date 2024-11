Scatta il terzo arresto per l’assalto armato al centro scommesse 

La svolta è arrivata ieri: i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per un terzo uomo accusato della violenta rapina dello scorso 9 ottobre al centro scommesse “Planetwin365”, di via Cagliari a Sestu. E si tratta di un nome noto nelle cronache: a finire in carcere è stato Walter Camba, 63 anni, già condannato a vent’anni per la rapina al Bevimarket di via Dei Donoratico a Cagliari nel 1985, finita tragicamente con l’omicidio del proprietario, e poi anche per il colpo all’ufficio postale di via Zagabria, nell’ottobre del 2017. Camba, assistito dagli avvocati Stefano Piras e Ivo Loi, era tornato libero da nemmeno un anno. I carabinieri della compagnia di Quartu e della stazione di Sestu, al termine delle indagini, lo hanno rintracciato nella zona di Elmas per portarlo in carcere: secondo le accuse era il basista. Per il blitz di un mese e mezzo fa erano già finiti in cella Joan Florian Monne, 33 anni di Irgoli, e Paolo Todde, 63 anni di Cagliari. Ma resta ancora aperta la caccia a un quarto uomo.

Perquisizione

Dopo l’operazione dello scorso 23 ottobre, con l’arresto di Monne e Todde, eseguito dai carabinieri di Quartu, Sestu, dei Cacciatori di Sardegna, e con la collaborazione degli agenti della Squadra Mobile di Cagliari, le indagini coordinate dalla pm Ginevra Griletti sono proseguite. La scorsa settimana i militari hanno perquisito a fondo l’auto di Camba, rintracciata a San Michele. Poi, raccolte una serie di prove, è scattato l’arresto ieri mattina. Dunque il 63enne, secondo le accuse, avrebbe svolto il ruolo di basista mentre i due complici già arrestati e un terzo uomo ancora da identificare avrebbero pestato il proprietario del centro scommesse, Diano Deiana, e aggredito anche la moglie, Roberta Matzuzzi, per portare via 1800 euro. Deiana, per aver cercato di reagire, era stato colpito con il calcio di una pistola alla testa: era finito in ospedale. Le indagini dei carabinieri di Quartu e di Sestu, coordinati dai rispettivi comandanti Michele Cerri e Riccardo Pirali, grazie ad alcune testimonianze e alle immagini degli impianti di videosorveglianza hanno permesso di risalire prima a Monne e Todde, e ora a un altro complice. Manca solo il quarto uomo.

Il passato

Nei prossimi giorni Camba verrà interrogato dal giudice e potrà fornire la sua versione su quanto accaduto. Il 63enne ha un passato burrascoso. Il suo nome è tristemente legato a quello del “Bevimarket”: nel negozio di vini e liquori cagliaritano il 23 dicembre 1985 si è compiuta un rapina finita con l’uccisione del proprietario Giovanni Battista Pinna ad opera di tre banditi. Avevano portato via 37 milioni di lire. Inizialmente per quel fatto di sangue era finito in carcere Aldo Scardella, studente di 24 anni. Gli inquirenti avevano trovato un passamontagna in uno dei giardinetti delle case di via Capula e lui abitava lì vicino: inoltre il giorno successivo alla rapina era stato visto aggirarsi nei pressi del market. Si era sempre detto innocente: dopo sei mesi si è tolto la vita nella sua cella, scrivendo una lettera. «Vi chiedo perdono, se mi trovo in questa situazione lo devo solo a me stesso, ho deciso di farla finita. Perdonatemi per i guai che ho causato. Muoio innocente». Caso chiuso? No. Dopo 15 anni qualcuno aveva parlato. Nel 1996 un pentito aveva detto di aver fornito le armi ai banditi e di aver litigato poi con uno di loro, Adriano Peddio (che non gli aveva restituito le pistole), quando aveva saputo dell'omicidio. E aveva indicato anche Camba. I due si sono sempre dichiarati innocenti. Era poi arrivata la condanna a vent’anni. Camba era tornato libero nel dicembre 2013. E nel 2017 erano nuovamente entrato in azione nell’assalto alle poste di via Zagabria. I poliziotti lo avevano arrestato subito dopo insieme ai due complici: Aldo Vacca e Paolo Todde, quest’ultimo presente anche nel terzetto che, secondo le accuse, avrebbe rapinato il centro scommesse di Sestu.

