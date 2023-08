Scatta il piano strade sicure 

La sicurezza stradale come priorità. Nessuna intenzione di limitarsi a fare cassa, sebbene sulle prime la comparsa dell’autovelox abbia alimentato questo chiacchiericcio. «Stiamo pensando a tante azioni, a un Piano della sicurezza stradale che ci consentirà di intervenire su quelle criticità che da più parti sono state evidenziate - afferma Massimiliano Zurru, neo comandante della polizia locale di Nuoro -. Nuova segnaletica, mappatura e interventi sulle strade del capoluogo messe peggio. Nei prossimi mesi il “piano” sarò pronto. La repressione non è certo la nostra priorità». Zurru aggiunge: «Nei primi due giorni di utilizzo dell’autovelox abbiamo effettuato oltre 400 rilevazioni: non c’è stata alcuna infrazione».

Città più sicura

È il messaggio lanciato a più riprese dal primo cittadino, Andrea Soddu, e recepito con immediatezza dalla polizia locale barbaricina. «Il Piano della sicurezza stradale è il nostro obiettivo, sia perché ci permetterà di individuare tutte le situazioni più critiche presenti a Nuoro, sia perché è fondamentale ridurre il numero degli incidenti e rendere così questa città più sicura», ribadisce Zurru. Poi, aggiunge: «Interverremo sulle barriere architettoniche, sugli attraversamenti pedonali che in molti casi non sono visibili in maniera adeguata. Tutto ciò sarà frutto di uno studio accurato che richiede del tempo. Ecco perché siamo partiti con l’autovelox, non per reprimere ma per iniziare a dare un segnale. Dopodiché, il nostro impegno sul fronte della sicurezza sarà ad ampio raggio: i controlli si focalizzeranno pure sull’uso delle cinture di sicurezza, sull’utilizzo del cellulare mentre si guida. Con un apposito strumento che abbiamo già in dotazione, il Targa System, verificheremo il pagamento dell’assicurazione e l’avvenuta revisione dei veicoli».

Autovelox

È la novità del momento. A Nuoro l’arrivo dell’autovelox mobile ha fatto parlare parecchio, animato le discussioni sui social. Per il momento il Comune ha diffuso un calendario settimanale delle vie soggette a controlli. Da settembre, però, arriverà un programma mensile, pubblicato sul sito dell’ente. «Mi preme sottolineare un aspetto: il limite di 30 chilometri orari è in vigore solo in viale Costituzione e in alcuni tratti molto piccoli - dice Massimiliano Zurru -. Nel resto della città il limite è di 50. Inoltre, va considerata sempre una tolleranza dell’autovelox di 5 chilometri orari». Zurru conclude: «Da settembre faremo educazione stradale nelle scuole e arriverà pure un’app dedicata, Nuoro cittadinanza attiva».

