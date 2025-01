Scatta il piano di recupero urbanistico della zona industriale 

Nel rispetto della normativa regionale, l’ufficio Urbanistica del Comune ha reso disponibile il “Piano di Recupero di aree ricadenti in zona D2S (industriale)” nella zona urbana di Guspini finalizzato alla riqualificazione urbanistica con riduzione dei volumi.

«Il piano di recupero fu approvato all’unanimità il Consiglio Comunale», dice l’assessore all’urbanistica Alberto Lisci, «ma come prevede la normativa può essere oggetto di osservazioni anche da privati cittadini, pertanto è stata disposta la condivisione pubblica. Gli elaborati progettuali sono depositati, per la libera consultazione, presso la Segreteria del Comune di Guspini, nonché presso il Servizio Urbanistica».

Gli atti in formato digitale sono, inoltre, consultabili e scaricabili anche dal sito istituzionale del Comune. Entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso sull’Albo Pretorio on-line, chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e formulare, entro e non oltre un mese, le proprie osservazioni in forma scritta, preferibilmente mediante pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.guspini.su.it .

RIPRODUZIONE RISERVATA