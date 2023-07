Scatta il piano d’emergenza,  la Regione scrive a Ryanair: «Non abbandonate Alghero»  

Voli azzerati. Da novembre Ryanair dirà addio alla Riviera del Corallo, cancellando con un colpo di spugna le 21 rotte nazionali e internazionali che ora garantisce nell’aeroporto di Alghero. La rottura con la Sogeaal – la società che gestisce lo scalo – sembra ormai inevitabile e rischia di avere ripercussioni sul tessuto economico del territorio. La Regione ora prova la manovra d’emergenza e chiede ai manager irlandesi una marcia indietro.

L’appello

«La mancata programmazione dei voli della stagione invernale nell’aeroporto di Alghero e la conseguente impossibilità a procedere con le prenotazioni per i collegamenti a seguire dal 28 ottobre prossimo è causa di preoccupazione e disagio per i molti operatori economici e per i tanti viaggiatori sardi che, come è noto, hanno ormai un riferimento più che ventennale nei servizi low cost della compagnia Ryanair operati da e per lo scalo del Nord Ovest dell’Isola», scrive l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro in una lettera indirizzata ai vertici di Ryanair.

Una situazione, sottolinea Moro, «che mai si è verificata prima e che auspico possa dunque trovare una positiva definizione, nell’ambito dei tradizionali strumenti contrattuali e delle intese tipiche, finalizzate all’incremento del traffico passeggeri e per la crescita economica e sociale dell’intero territorio». Sullo sfondo c’è il progetto di aiuti diretti alle compagnie aeree per l’apertura di nuove rotte.

Gli spiragli

Anche grazie a questo provvedimento la rottura con Sogeaal può essere superata: «Pur comprendendo le difficoltà riscontrate nel confronto con il gestore aeroportuale, mi sia consentito rivolgervi il mio personale invito, affinché possiate compiere ogni sforzo utile per favorire un’intesa con la società di gestione dell’aeroporto di Alghero e consentire così la programmazione dei voli Ryanair anche per la stagione invernale 2023-2024». Moro conferma nella lettera anche «la volontà della Regione di procedere con l’impugnazione della delibera di fusione delle società Sogeaal in Geasar, al fine di salvaguardare le prerogative societarie dell’amministrazione regionale e poter garantire così anche in futuro, le indispensabili politiche pubbliche finalizzate a salvaguardare il diritto alla mobilità dei sardi».

L’allarme

Il possibile addio di Ryanair allo scalo di Alghero mette in allarme anche i sindacati. «Siamo estremamente preoccupati per il futuro dello scalo», dice il segretario regionale dell’Ugl Trasporto aereo Nicola Contini, «chiederemo incontro immediato alla dirigenza della Sogeaal per capire quali sono i progetti per la stagione invernale».

RIPRODUZIONE RISERVATA